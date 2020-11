Na ausência de Neymar, Everton Ribeiro assume a camisa 10 da Seleção; veja a numeração completa

Antes do confronto com a Venezuela, nesta sexta-feira, no Morumbi, pela terceira rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, a CBF divulgou a numeração dos jogadores. Na ausência de Neymar, cortado por lesão na coxa, Everton Ribeiro, do Flamengo, vestirá a camisa 10.

Convocado pela primeira vez para a Seleção Brasileira, o zagueiro Diego Carlos, do Sevilla, usará o número 14. Outra novidade da lista, o atacante Pedro fica com a 17. Lucas Paquetá, chamado para o lugar do também lesionado Philippe Coutinho, vestirá a 11.

VEJA A NUMERAÇÃO COMPLETA​1 - Alisson2 - Danilo3 - Thiago Silva4 - Marquinhos5 - Allan6 - Renan Lodi7 - Richarlison8 - Arthur9 - Gabriel Jesus10 - Everton Ribeiro11 - Lucas Paquetá12 - Weverton13 - Alex Telles14 - Diego Carlos15 - Felipe16 - Bruno Guimarães17 - Pedro18 - Douglas Luiz19 - Everton Cebolinha20 - Roberto Firmino21 - Vini Jr.23 - Ederson

Sem Gabriel Menino, cortado na quinta-feira após ter testado positivo para a Covid-19, o técnico Tite tem 22 jogadores à disposição. Por conta disso, a camisa 22 está vaga. Para o duelo contra o Uruguai, no dia 17, há a expectativa para que o treinador convoque alguém para a lateral-direita.