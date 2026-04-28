Militão lamenta lesão e agradece apoio após cirurgia na coxa: 'Tenho que cuidar do meu corpo' Estadão Conteúdo 28.04.26 13h28 Carlo Ancelotti, a 20 dias da convocação oficial, vê mais um desfalque em sua lista para a Copa do Mundo de 2026. O zagueiro Éder Militão realizou uma cirurgia nesta terça-feira (28) e está, oficialmente, fora do Mundial. Exames apontaram a reabertura da cicatriz de uma lesão muscular anterior no bíceps femoral da perna esquerda, sofrida no primeiro tempo do jogo contra o Alavés, pela La Liga, sendo necessária um cirurgia para correção. O brasileiro tem previsão de voltar aos gramados apenas em outubro. Militão chega a sua nona lesão desde a última Copa, no Catar em 2022, sendo esse o terceiro procedimento cirúrgico que precisou realizar. Em suas redes, o zagueiro pronunciou-se sobre em postagem no hospital ao lado da esposa. "Quem convive comigo sabe o quanto eu me dediquei e esforcei para estar na minha melhor condição física, mas infelizmente, tenho que cuidar do meu corpo para poder jogar no Real Madrid e na Seleção com confiança". Ele ainda agradece o apoio recebido e acredita em melhores dias. "A todos que me enviaram mensagens de carinho e apoio, meu mais sincero agradecimento. E também a todos que estão ao meu lado, minha família, meus filhos, minha esposa @tainamilitao, saibam que a luta continua, por que o melhor ainda está por vir". A seleção brasileira será convocada no dia 18 de maio e estreia no Mundial em 13 de junho, contra o Marrocos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Militão cirurgia apoio COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Belém recebe evento de gestão e sustentabilidade no esporte; saiba como participar Proposta é reunir profissionais para discutir temas como governança, legislação esportiva, inovação e responsabilidade ambiental no esporte. 28.04.26 14h22 MMA Sport Club Samuel Chucky Conquista Cinturão no Mojuí Fight Combat 4 28.04.26 14h13 FUTEBOL Remo pode ter mais um desfalque contra o Botafogo pelo Brasileirão Leão Azul pode não ter o lateral-direito Marcelinho, que sentiu dores e segue em tratamento 28.04.26 14h03 FUTEBOL Tonhão admite falhas na montagem do elenco do Remo: ‘erros foram cometidos’ Presidente do Remo afirmou que falhou na montagem do time para a temporada mais importante da história do clube 28.04.26 13h18 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Saiba o que o Paysandu precisa para se classificar na Copa Norte Papão enfrenta o Trem-AP, fora de casa, em um confronto direto pela vaga na semifinal da Copa Norte 2026 27.04.26 20h06 FUTEBOL Éder Militão vai passar por cirurgia e está fora da Copa do Mundo, diz site Inicialmente, o Real Madrid havia informado apenas uma contusão na perna esquerda, sem detalhar a gravidade 28.04.26 8h22 Futebol Artilheiro, Ítalo projeta decisão do Paysandu contra o Trem-AP fora de casa Com 10 gols na temporada, centroavante deve ser titular em jogo decisivo pela Copa Norte; Papão precisa vencer e torcer por tropeço do Guaporé 27.04.26 19h18 FUTEBOL Quem ganha espaço na seleção com a lesão de Éder Militão? Veja candidatos à vaga na Copa Sem o jogador do Real Madrid, o cenário se abre, mas com poucas mudanças drásticas 28.04.26 11h11