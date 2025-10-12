Capa Jornal Amazônia
Mbappé explica por que recusou o Real Madrid aos 18 e cita CR7: 'Sempre foi um modelo'

Estadão Conteúdo

Kylian Mbappé relembrou o momento em que decidiu não se transferir para o Real Madrid ainda adolescente. Em entrevista ao ex-jogador Jorge Valdano, ídolo merengue, o atacante explicou que a escolha teve como base o desejo de jogar regularmente e se desenvolver em campo, algo que seria mais difícil diante do trio formado por Cristiano Ronaldo, Benzema e Bale.

"Quando saí do Mônaco, aos 18 anos, eu tinha muito claro que queria jogar. E o Real Madrid tinha Benzema, Cristiano e Bale. Eu não queria ficar no banco. Todos os clubes da Europa me disseram que eu jogaria, mas eu sabia que o Real Madrid, mesmo com o respeito que tinha por mim, não poderia me escalar em todos os jogos", contou o camisa 10 da seleção francesa.

Mbappé destacou que o sonho de vestir a camisa do Real Madrid sempre existiu, mas que naquele momento era preciso pensar em evolução. "Claro que eu tinha o sonho de jogar pelo Real Madrid, mas ser titular é um privilégio", completou o atacante, que hoje vive justamente essa realidade no clube espanhol, como principal referência técnica do elenco.

Durante a conversa, Mbappé também falou sobre a influência de Cristiano Ronaldo em sua carreira. "O Cristiano sempre foi um modelo, um exemplo para mim. Tenho sorte de conversar com ele, de ter seus conselhos. Ele me ajudou. No Real Madrid, ele é o número um, o jogador-chave. As pessoas, mesmo agora, sonham com ele", afirmou.

Apesar da admiração, o francês fez questão de destacar que busca trilhar seu próprio caminho. "Quero seguir meu próprio caminho. Espero que as pessoas também sonhem comigo. Que seja um momento histórico para mim e para o Real Madrid", completou o craque, que vive sua primeira temporada no clube madrilenho.

Mbappé está concentrado com a seleção da França nesta Data Fifa. Líder do Grupo D das Eliminatórias com nove pontos, a equipe enfrenta a Islândia fora de casa pela quarta rodada. A Ucrânia vem logo atrás com quatro pontos, seguida por Islândia, com três, e Azerbaijão, com um.

Esportes
