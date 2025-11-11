Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Matheus Cunha aposta em uma maior solidez da seleção nos amistosos com Senegal e Tunísia

Estadão Conteúdo

Construção de um time "sólido e com uma representatividade muito grande". Este é o objetivo da seleção brasileira para os amistosos com Senegal e Tunísia nesta Data Fifa, segundo o atacante Matheus Cunha. O jogador deu entrevista coletiva nesta terça-feira, em Londres, onde os jogadores comandados por Carlo Ancelotti se preparam para os compromissos de sábado e de terça-feira )dia 18).

"Está muito claro do Mister que ele quer mostrar o que é o Brasil para o mundo. Estamos tentando cada vez mais ter esse impacto para todos. Independentemente do adversário, queremos demonstrar o que é o Brasil. Queremos ganhar e mostrar que vocês estão bem representados por quem veste essa camisa. Queremos mostrar que o que está sendo construído é muito sólido, firme e tem uma representatividade muito grande", disse o jogador do Manchester United.

O jogador de 26 anos aposta em sua versatilidade para continuar no grupo da seleção. Ele soma 26 convocações, 17 jogos e um gol. "Estar na Seleção é o momento para demonstrar o máximo em qualquer aspecto. Saber que o Mister pode me usar em muitas posições é importante para que todas sejam bem trabalhadas. Por Seleção viver momentos de campeonatos com tiros curtos, onde podem acontecer lesões e vários aspectos, isso ajuda muito. Você pode ajudar em muitas funções e isso ajuda para voltar, estar aqui e mostrar que, independentemente da forma que jogar, vale a pena me usar em várias posições."

Apesar de ter a confiança de Ancelotti, ao ser chamado sempre pelo treinador italiano, Matheus Cunha não esconde o nervosismo a cada convocação. "Tranquilidade nenhuma. Na última convocação, eu estava andando com meu cachorro em casa. Por mais que eu tenha vindo outras vezes e tenha confiança, há sempre a ansiedade na próxima. É nosso sonho, a competitividade é grande e isso mexe contigo. Você fica ansioso e tem orgulho quando o nome está na lista. Não fica uma coisa clara de estar na próxima, mas uma confiança interna de que quanto melhor for o trabalho, mais chance de estar na próxima. É difícil lidar com a confiança e ansiedade ao mesmo tempo. Prefiro não ver. Que bom que não estou vendo e estou sendo convocado. Que continue assim."

O Brasil enfrenta Senegal às 13h (de Brasília) do próximo sábado, no Emirates Stadium, em Londres, e depois encara a Tunísia, no dia 18, às 16h30 (de Brasília), no Decathlon Stadium, na cidade francesa de Lille.

