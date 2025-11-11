Matheus Cunha aposta em uma maior solidez da seleção nos amistosos com Senegal e Tunísia Estadão Conteúdo 11.11.25 23h02 Construção de um time "sólido e com uma representatividade muito grande". Este é o objetivo da seleção brasileira para os amistosos com Senegal e Tunísia nesta Data Fifa, segundo o atacante Matheus Cunha. O jogador deu entrevista coletiva nesta terça-feira, em Londres, onde os jogadores comandados por Carlo Ancelotti se preparam para os compromissos de sábado e de terça-feira )dia 18). "Está muito claro do Mister que ele quer mostrar o que é o Brasil para o mundo. Estamos tentando cada vez mais ter esse impacto para todos. Independentemente do adversário, queremos demonstrar o que é o Brasil. Queremos ganhar e mostrar que vocês estão bem representados por quem veste essa camisa. Queremos mostrar que o que está sendo construído é muito sólido, firme e tem uma representatividade muito grande", disse o jogador do Manchester United. O jogador de 26 anos aposta em sua versatilidade para continuar no grupo da seleção. Ele soma 26 convocações, 17 jogos e um gol. "Estar na Seleção é o momento para demonstrar o máximo em qualquer aspecto. Saber que o Mister pode me usar em muitas posições é importante para que todas sejam bem trabalhadas. Por Seleção viver momentos de campeonatos com tiros curtos, onde podem acontecer lesões e vários aspectos, isso ajuda muito. Você pode ajudar em muitas funções e isso ajuda para voltar, estar aqui e mostrar que, independentemente da forma que jogar, vale a pena me usar em várias posições." Apesar de ter a confiança de Ancelotti, ao ser chamado sempre pelo treinador italiano, Matheus Cunha não esconde o nervosismo a cada convocação. "Tranquilidade nenhuma. Na última convocação, eu estava andando com meu cachorro em casa. Por mais que eu tenha vindo outras vezes e tenha confiança, há sempre a ansiedade na próxima. É nosso sonho, a competitividade é grande e isso mexe contigo. Você fica ansioso e tem orgulho quando o nome está na lista. Não fica uma coisa clara de estar na próxima, mas uma confiança interna de que quanto melhor for o trabalho, mais chance de estar na próxima. É difícil lidar com a confiança e ansiedade ao mesmo tempo. Prefiro não ver. Que bom que não estou vendo e estou sendo convocado. Que continue assim." O Brasil enfrenta Senegal às 13h (de Brasília) do próximo sábado, no Emirates Stadium, em Londres, e depois encara a Tunísia, no dia 18, às 16h30 (de Brasília), no Decathlon Stadium, na cidade francesa de Lille. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol seleção brasileira Matheus Cunha COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Remo dá duas ‘voltas ao mundo’ em viagens para jogos durante a Série B Leão Azul está na reta final do campeonato e briga pelo acesso 12.11.25 12h45 Futebol Paysandu contrata ex-presidente do Bahia como executivo de futebol Recentemente, ele trabalhou no Vasco-RJ, onde foi campeão da Copa do Brasil Sub-17 e da Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino 12.11.25 12h21 Futebol na COP30 CBF Impacta: Ricardo Gluck Paul destaca protagonismo do futebol na luta contra a poluição Em entrevista para a Rádio Liberal+, Gluck Paul detalhou os projetos que serão implementados a partir de janeiro de 2026 12.11.25 11h59 Futebol Paysandu sonda ex-jogador Robinho para o cargo de executivo de futebol Clube bicolor está em processo de reformulação após o rebaixamento e atrás de nomes para assumir o departamento de futebol da equipe 12.11.25 11h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES LEÃO CURTIU Em crise, Avaí decide usar garotos da base contra o Remo Crise no clube catarinense anima o Leão, que pode garantir o acesso à Série A diante de um adversário desmobilizado e cheio de problemas internos 11.11.25 21h11 RIVALIDADE Torcida do Avaí pede para time entregar jogo ao Remo para prejudicar rivais catarinenses na Série B Torcedores do Avaí torcem contra o próprio time para prejudicar o Criciúma e a Chapecoense, grandes rivais estaduais 11.11.25 16h11 CONTAGEM REGRESSIVA Vencer o Avaí já garante o acesso do Remo no sábado (15)? Entenda o que é preciso! Time azulino está na terceira posição da tabela e poder retornar à elite do futebol brasileiro após 32 anos já na próxima rodada 11.11.25 11h34 Futebol Paysandu inicia a venda de ingressos para o último jogo da Série B em casa Papão enfrenta o Amazonas-AM nesta sexta-feira (14), às 20h, no Estádio da Curuzu, pela 37ª rodada da competição 12.11.25 10h35