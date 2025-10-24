Marquinhos sofre grave lesão e vira desfalque no Cruzeiro para reta final do Brasileirão Estadão Conteúdo 24.10.25 19h03 O Cruzeiro informou nesta sexta-feira que o atacante Marquinhos sofreu ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, associada a lesão meniscal. O jogador se machucou durante o treinamento na Toca da Raposa II e será submetido a cirurgia nos próximos dias pelo médico do clube, Sérgio Campolina, no Hospital Orizonti, em Belo Horizonte. O tempo de recuperação está estimado entre sete e nove meses, o que afasta o atleta do restante da temporada e de boa parte de 2026. O processo de reabilitação será conduzido pelo DM do clube, que já iniciou o acompanhamento fisioterápico do atacante. Marquinhos, de 22 anos, disputou 30 jogos na temporada e marcou um gol. Apesar de não ser titular absoluto, vinha sendo presença constante nas convocações de Leonardo Jardim, principalmente nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. A ausência representa uma perda importante para o elenco no momento em que o time briga nas primeiras posições. O Cruzeiro é o terceiro colocado na tabela, com 56 pontos, atrás de Palmeiras e Flamengo, ambos com 61. O clube mineiro vive um dos seus melhores momentos desde o retorno à elite, mas a lesão de Marquinhos surge como mais um desafio em um elenco que tem lidado com desgaste e limitações físicas nas últimas semanas. O próximo compromisso será neste domingo, às 20h30, diante do Palmeiras, no Allianz Parque, em briga direta na disputa pelo título nacional. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Cruzeiro Marquinhos COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu recebe o Avaí na Curuzu e confronto entre os clubes é marcado pelo equilíbrio; veja números Papão tenta se manter vivo na Série B, contra um Avaí que possui chances mínimas de acesso 24.10.25 17h30 SÉRIE B Raio-x: Adversário do Paysandu, Avaí alia ataque eficiente e defesa disciplinada Time catarinense tem um dos melhores ataques da Série B e aposta em jogo direto e controle defensivo para encerrar a temporada com segurança 24.10.25 16h36 Futebol Atleta do Remo faz rifa para disputar Surdolimpíadas no Japão José Ribamar, nadador paraense, busca arrecadar R$ 25 mil para representar o Brasil nas Surdolimpíadas em Tóquio. 24.10.25 15h00 Corrida do Círio Especialistas dão dicas de preparação segura para a Corrida do Círio 2025 Médico e educador físico falam sobre cuidados à saúde e rotinas de treino. 24.10.25 12h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES Leão na Liberta? Técnico do Racing aparece com camisa do 'Remo' em jogo da Libertadores; entenda Gustavo Costas veste uniforme histórico do time argentino e e repercute entre paraenses 23.10.25 11h19 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (24/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, La Liga, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira 24.10.25 7h00 Futebol Belém é oferecida à Conmebol para receber a final da Libertadores de 2025 Conmebol estuda mudar o local da decisão, marcada para Lima, no Peru, no dia 29 de novembro, por conta dos problemas políticos enfrentados no país. 24.10.25 12h10 HOJE TEM LEÃO Sem os goleiros titulares, Cuiabá e Remo fazem duelo decisivo na noite de hoje Leão busca sexta vitória seguida e acabar com as pretensões do time cuiabano de ainda entrar no G4 24.10.25 7h07