Manto novo! Águia de Marabá lança uniforme para a temporada de 2025 e apresenta elenco; confira

O Águia de Marabá lançou uma nova linha de uniformes para a temporada de 2025 na noite da última segunda-feira (9). A coleção ganhou o nome de "Sou Marabá", em homenagem à cidade do clube paraense. O lançamento ocorreu em um evento especial na Orla Encontro dos Rios, em Velha Marabá, que também contou com a apresentação do elenco para o próximo ano.

O novo manto celebra a história, cultura e o orgulho de representar a cidade do sudeste paraense. Os uniformes são nas tradicionais cores branco e azul. As camisas apresentam uma estampa especial com traços que remetem à cultura paraense.

Torcedores e sócios do clube puderam acompanhar o lançamento de perto. Com o evento, o Águia iniciou oficialmente os preparativos para o próximo ano.

Os modelos custam R$ 179,90, e serão vendidos por meio da loja oficial do clube, a Águia Stores, e no trailer oficial do Azulão.

Além do lançamento das camisas, o Águia de Marabá também aproveitou para apresentar a comissão técnica e o elenco do time para a temporada de 2025. Para o próximo ciclo, o Azulão será comandado pelo treinador Silvio Criciúma, que já está na cidade para iniciar os trabalhos.

O elenco do Azulão conta com 19 jogadores contratados para a equipe principal, além de nove atletas da base que podem ser aproveitados durante a temporada. Em 2025, o Águia de Marabá tem garantida a disputa do Campeonato Paraense e da Série D do Brasileirão. A Copa do Brasil ainda está indefinida, pois o time aguarda a definição da vaga por meio da Federação Paraense de Futebol (FPF) e da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Confira o elenco do Águia de Marabá para 2025

Silvio Criciúma - Técnico

Charles Guerreiro - Auxiliar técnico

Gesiel Pasiani - Preparador físico

Renye - Auxiliar de preparador físico

Ronaldo Rodrigues - Treinador de goleiro

Wellington - Supervisor de futebol

Misanto - Roupeiro

Lucas Rodrigues - Massagista

Atletas

Goleiros

Axel

Jefferson

Zagueiros

Lucao

Diogo Henrique

Carlos Alberto

Mateus Barata

Lateral

Biel Ootiguar

Foguete

Alan pires

Volante

Murilo Gabriel

Janderson Maia

Kaike

Esdras

Meia

Germano

Doda Lira

Kaka

Atacante

Jefferson Riguimar

Reidiner Cairu

Lucas Silva

Departamento de Saúde

Willian Paixão - Fisioterapeuta

Fernando Cardoso - Fisioterapeuta

Caíque Melo - Fisioterapeuta

André Barbosa - Médico

Kaique Silva - Nutricionista

Base

Carlos Henrique - Goleiro

Popeye - Goleiro

Kauan - Zagueiro

Samuel Marcos - Lateral-direito

Lucas Lanes - Lateral-esquerdo

Yago Sapinho - Volante

Kukri - Meia

Pablo Ryquelme - Atacante

Helter Alves - Atacante