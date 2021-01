Time paraense perde na estreia na Taça Brasil de Futsal

O time de futsal do Centro Desportivo Multicultural Infantil [Cedmi], representante do Estado na 23ª Taça Brasil de Futsal Sub-15- Divisão Especial, estreou com derrota diante do Esporte Clube Meninos da Paraíba-PB pelo placar de 2 a 0.

O jogo aconteceu nesta segunda-feira (18) no ginásio Vitorino Maia, do Clube Náutico Capibaribe em Recife-PE, local da competição.

A equipe do técnico Leandro Lima pecou nas finalizações de jogadas e acabou levando dois gols no segundo tempo quando estava melhor na partida.

“Tivemos muitas chances e como não foram aproveitadas levamos os gols deles. Talvez o nervosismo de estreia tenha influenciado o nosso time”, avaliou.

Nesta terça-feira (19) o Cedmi volta jogar diante da Associação Beneficente Esportiva W&F- CE, às 11h, em busca da recuperação.

O time paraense faz parte do grupo A formado pelo Esporte Clube Meninos da Paraíba- PB, Associação Beneficente Esportiva W&F- CE e Clube Náutico Capibaribe- PE, clube promotor da competição.

O grupo B conta com Incodef Futsal – PR, Sport Club do Recife- PE,

Associação Desportiva Arena- GO, Associação Recreativa Cultural Unidos do Cruzeiro – ARUC- DF.

A disputa segue até sábado (23) com a decisão da taça que tem a organização da Confederação Brasileira de Futsal [CBFS].

O evento não conta a presença de público, respeitando as determinações de convivência do governo de Pernambuco com a covid-19.