Saúde e qualidade de vida: Taekwondo recreativo ganha força em Ananindeua; veja os benefícios

A prática de esporte, a busca por uma vida melhor aliando alimentação, disciplina e a prática de exercícios físicos. Cada vez mais isso vai ganhando força, principalmente quando é algo recreativo, sem disputas ou cobranças por resultados como os atletas. Uma das modalidades que cresce é o taekwondo, esporte que possui um centro de treinamento no bairro da Cidade Nova III, em Ananindeua, que busca bem-estar, qualidade de vida e defesa pessoal.

Originária da Coréia, esta arte possui mais de 2000 anos. Ela foi desenvolvida para auto proteção, onde se utilizam mecanismos de defesas e ataques tanto com os punhos, quanto com as pernas. O taekwondo também escrito “tae kwon do”, ou “TKD”, significa “caminho dos pés e mãos através da mente. A modalidade chegou ao Brasil nos anos 70 e desde então vem ganhando adeptos, já em 1988, a modalidade tornou-se esporte Olímpico.

Breno Torres, 36 anos, professor de taekwondo de um centro de treinamento esclarece sobre os objetivos da modalidade com foco recreativo, bem diferentes do caráter competitivo.

“Levar saúde, qualidade de vida, bem estar é uma forma de se viver melhor", comenta. Ele comenta ainda, que não existem restrições para praticá-lo. “Qualquer pessoa pode praticar, basta ter vontade", reforça.

O professor detalha os principais benefícios para os praticantes da modalidade estão na melhoria da função cardiorrespiratória, ganho de flexibilidade, o fortalecimento dos membros inferiores e superiores, além de melhor o equilíbrio e a coordenação motora.

A servidora pública, Lucicleide Lima Monteiro, 44 anos, é uma das praticantes do taekwondo. Há sete anos, ela procurou a modalidade que sempre sonhou praticar, mas não teve oportunidade quando criança.

“Fiquei sabendo por meio de colegas de treino da academia, que iria abrir uma nova turma à noite e me convidaram para fazer uma aula experimental", relembra.

Desde então, Lucicleide usa o que aprende nas aulas de taekwondo recreativo e observa os resultados no dia-a-dia.

“A disposição física fica melhor, a concentração, o corpo fica mais fortalecido, aprendo a não desistir diante de dificuldades. É um alívio do estresse, ou seja, qualidade de vida” revela.

Aspectos como a disciplina o equilíbrio, memorização, flexibilidade, a coordenação motora e percepção corporal, além do respeito aos mais velhos são trabalhados também na modalidade, segundo a servidora pública.

Os valores do taekwondo são: cortesia, integridade, perseverança, autocontrole e espírito indomável. Esses princípios reforçam as atitudes no cotidiano e diante das adversidades. Ser cortês, fazer o que é certo, não desistir dos objetivos e enfrentar desafios também estão nas diretrizes da modalidade.