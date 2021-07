Remo vence Paysandu e conquista título de basquete sub-12

O Clube do Remo foi campeão do Campeonato Paraense de Basquete categoria sub-12 do ano de 2020. A equipe azulina venceu o Paysandu por 69 a 50, na noite da última quarta, no ginásio Moura Carvalho.

Foi a segunda vitória remista sobre o rival. A primeira, na semana, foi pelo placar de 70 a 40. Tico foi o cestinha do Leão com 28 pontos.

Denys Tavares, técnico do Remo, comentou sobre o título. "A garotada está de parabéns. A nossa equipe foi taticamente no jogo. Estou feliz pela evolução do time e pela conquista do título foi consequência que realça a campanha e trabalho de cada um dos jogadores”, comentou.

Sub-19

Na categoria sub-19 a equipe azulina também venceu o rival por 58 a 57 e forçou um terceiro jogo pela decisão do título. O jogo deve acontecer na terça-feira (6) em local a ser sorteado pela FPB