Piloto paraense fica em segundo luga no GT Sprint Race

Roberto Possas ficou no segundo lugar na Categoria Pro AM da GT Sprint Race, disputada no Autódromo de Tarumã, no Rio Grande do Sul, no início da tarde deste domingo (15). Natural de Paragominas (PA), ele ficou no pódio logo na primeira prova nacional. Além disso, o resultado mostrou o poder de superação de Roberto Possas e do goiano Rapha Teixeira. Os dois formaram a dupla na competição e tiveram problemas quando o carro quebrou no treino de sexta-feira. Eles não participaram do treino de classificação e da corrida disputada no sábado.

“Feliz demais pela estreia na categoria e já com pódio. Também estou ainda mais feliz pela evolução na pista e na carreira, que vai acontecendo gradualmente. Quero dedicar esse troféu ao Pará e Paragominas”, disse o piloto paraense, que conta com o apoio da Bagua Records, EducaCoin, Brabus Business, Casa de Saúde Paragominas e Hong Decor.

A próxima etapa da Special Edition da GT Sprint Race será realizado no Autódromo de Potenza, em Minas Gerais, no dia 03 de outubro.