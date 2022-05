Paraense Larissa Pacheco inicia temporada na PFL e projeta combate: ‘Um grande nocaute’

Natural de Marituba, Larissa Pacheco inicia a temporada de 2022 na próxima sexta-feira(6), na PFL (Professional League Fighters), contra Zamzagul Fayzallanova do Casaquistão. A paraense é uma das principais lutadoras da competição e favoritas ao cinturão do peso-leve e o prêmio de 1 milhão de dólares. Em entrevista ao Oliberal.com, a atleta falou sobre o que espera do combate.

“Se eu me sentir muito confortável em cima [na luta em pé], que é como me sinto atualmente, vai ser um grande nocaute, muito rápido. E se a luta se prolongar, se ela acabar me derrubando, vai ter uma belíssima finalização. isso eu posso garantir”, projetou Larissa.

A adversária da paraense, Zamzagul Fayzallanova, é especialista na luta de solo, com base no judô. Ainda sem grandes eventos no cartel, a lutadora do Cazaquistão tem sete vitórias e apenas uma derrota na carreira.

A paraense foi vice-campeã da PFL em 2019, quando perdeu na final para Kayla Harrison, que é a atual campeã. Com os grandes nocautes e vitórias que tem dentro da organização, Larissa é a principal aposta para destronar Harrison.

Com 15 vitórias e quatro derrotas no cartel, Pacheco está na fase final do corte de peso e garantiu que inicia esta temporada se sentindo muito bem e pronta para ir em busca do título.

“Eu me preparei muito. Ano passado eu tive a oportunidade de está aqui lutando e eu acabei tendo alguns problemas, não consegui bater o peso, tive dificuldades. E logo após isso iniciei uma preparação física, alimentar e psicológica para que eu pudesse chegar bem aqui. E agora me sinto 100%, preparada para lutar”, analisou Larissa.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)