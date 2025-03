Muay Thai: Paraense vence carioca evento nacional e garante contrato para luta profissional

O muay thai thai paraense conquistou importante resultado no último final de semana em um evento nacional. O lutador paraense Yuri Oliveira venceu sua luta no Attack Fight new talens, realizada na cidade de Porto Alegre (RS). Yuri derrotou o carioca Gustavo Franco e garantiu um contrato para participar de um outro evento, dessa vez profissional.

Yuri enfrentou dificuldades para conseguir ir para o evento. O lutador recebeu ajuda de vários amigos e chegou a realizar rifas para custear passagens, hospedagens e alimentação. Em conversa com o núcleo de esportes de O Liberal, Yuri falou das batalhas que enfrentou antes mesmo da luta.

“Desde então fiz minha inscrição e comecei a treinar muito forte para essa luta dos sonhos. Foi um trabalho árduo não apenas de treino, mas de muita correria para ir atrás dos custos da viagem como passagem, hospedagem e alimentação. Mas graças aos amigos, consegui ajuda de alunos, familiares e das pessoas que compraram a minha rifa. Graças a essas elas e a Deus conseguimos chegar lá”, disse.

Na luta Yuri conseguiu performar bem e venceu o carioca Gustavo Franco, porém, além do triunfo, o paraense conseguiu abocanhar um contrato profissional para um evento da mesma franquia, que será disputado no mês de maio. O paraense falou da sensação em poder lutar em um evento profissional e da expectativa em representar o Estado em mais uma competição.

“Lutei com um atleta duro e conseguir abrir um corte no segundo round. Fiz um ótimo trabalho, fui preparado e deu tudo certo. Agora fui contratado para disputa o evento que eu sempre sonhei estar. Estou muito feliz pela oportunidade que estão me dando, um evento onde eu vibrava apenas pela televisão e agora na próxima edição estarei lá”, falou.

Yuri Oliveira faz parte da equipe AS Combat, luta na categoria 63.5kg e possui como treinador Alexandre Sousa. Ele agradeceu pela oportunidade, por todos os ensinamentos e disse que está aberto para patrocinadores que queiram dar um apoio para a modalidade muay thai.

“Grato demais por ser o novo contratado, pelo meu treinador e pelo promotor Adriano Souza, além de todas todas as pessoas que estão por traz desse evento.Se alguém tiver interesse em divulgar sua marca nas redes sociais, pode chamar e vamos fechar uma parceria”, concluiu.