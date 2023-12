Morre goleira brasileira que foi indicada ao prêmio de melhor do mundo no futsal

A comunidade esportiva está de luto pela perda da goleira de futsal Jhennifer Oliveira, que morreu sexta-feira (15), aos 26 anos. A atleta enfrentava uma batalha contra um tumor no cérebro.

Em 2018, Jhennifer recebeu reconhecimento internacional ao ser indicada ao prêmio de Melhor do Mundo em sua posição, conquistando o quarto lugar na classificação. Natural de Ponta Grossa, Paraná, a atleta foi descoberta nos torneios de futsal na cidade vizinha de Carambeí, iniciando sua trajetória no esporte.

Sua ascensão foi notável, ingressando em 2016 no time Sub-17 do São José Futsal. Três anos mais tarde, alcançou o time profissional do São José, onde sagrou-se campeã Sul-Americana no Chile, representando a seleção brasileira sub-20.

O salto internacional de Jhennifer ocorreu em 2020, quando foi contratada pelo Rodiles, clube da região da Galícia, na Espanha. Mesmo diante da descoberta do tumor no cérebro em fevereiro deste ano, a goleira pausou sua carreira, contando com o apoio do clube espanhol, que renovou seu contrato, apostando em sua recuperação.

O velório de Jhennifer ocorreu neste sábado, com o Rodiles suspendendo todas as partidas programadas para o final de semana em sinal de luto.