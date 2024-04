Mangueirinho recebe Re-Pa pela quinta rodada do Bené Aguiar de futsal; veja ingressos

A sequência de clássicos Re-Pa em Belém ainda não terminou. Nesta quinta-feira (18), no ginásio Mangueirinho, Remo e Paysandu se enfrentam pela quinta rodada do torneio Bené Aguiar, de futsal. Este será o primeiro encontro oficial das equipes nesta temporada.

Os ingressos para o duelo já estão sendo vendidos. As entradas custam R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia). Também estão sendo comercializados tickets de estacionamento, no valor de R$ 10,00.

As entradas podem ser adquiridas presencialmente - na sede social dos clubes, que fica na avenida Nazaré - ou virtualmente - por meio do site da Federação Paraense de Futsal (FEFUSPA). Para vendas online é cobrada uma taxa de conveniência além do valor do ingresso.

O torneio

Oito equipes disputam o torneio Bené Aguiar deste ano, torneio que abre a temporada do futsal no estado. O Remo está na segunda posição, com sete pontos, apenas atrás da Esmac, de Ananindeua. Com um ponto a menos, o Paysandu ocupa a quarta colocação, empatado com a Tuna Luso.