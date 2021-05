Lutador paraense Bruno 'Crocop' vai em busca do cinturão do FFC

O atleta paraense de MMA Bruno Leandro “Crocop”, categoria peso-ligeiro pelo Fusion Fighting Championship (FFC), já tem sua próxima luta marcada no octógono da franquia: é contra o também brasileiro Bananada. Só que a luta vai ser realizada em Lima, no Peru, no próximo dia 3 de julho.

A preparação de Bruno, que leva o apelido de “Crocop” por ter aplicado nocautes parecidos com o do lutador croata Mirko Cro Cop em seu cartel de lutas, está sendo intensificada sob a supervisão do treinador Afonso Neto.

Em entrevista ao programa Panorama Liberal, na rádio Liberal AM, o atleta de Marituba disse que o encontro vai ser uma revanche. “A primeira luta foi há dois anos e eu venci. Agora, quem ganhar vai disputar o cinturão da categoria contra o campeão David Cubas, que é peruano”, revelou o peso-ligeiro.

Acompanhe a entrevista completa:

Aos 31 anos de idade, Bruno Crocop pretende lutar por mais dez anos e continuar se dedicando ao projeto Geração Campeã Pará, que tem como proposta atender a população de Marituba e conta com a colaboração de nutricionistas, psicólogos e pedagogos.

“A ideia do projeto social foi justamente pela necessidade que eu passei no passado, das dificuldades, das batalhas que tive em relação a conseguir eventos de MMA, e isso fez com que eu pensasse nas próximas gerações. É muito importante para nós, mais velhos, faixas pretas, que já passamos por isso, dar continuidade ao esporte, então temos que preparar terreno para os novos atletas, formar base”, explicou o lutador profissional de MMA Bruno Leandro “Crocop”. Bruno durante entrevista ao jornalista Celso Freire (Igor Mota)