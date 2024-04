Jovem paraense é convocado para treinos com a Seleção Brasileira Basquete sub-18; confira

O paraense João Ricardo Gluck foi convocado para um período de treinamento com a Seleção Brasileira de Basquete sub-18, que disputa a Copa América da categoria no próximo mês, em Buenos Aires, na Argentina. O jogador, que fez parte da base do Paysandu, mas joga na Espanha há quase um ano, treina com a equipe do Brasil entre os dias 17 e 31 de maio, em Barueri, em São Paulo.

Ao todo, 19 atletas foram convocados para participar do grupo de treinamentos. No entanto, o treinador Bruno Savignan só poderá convocar 12 para a lista final da Copa América. Os selecionados serão conhecidos no início de junho, após o final das atividades em Barueri.

A Copa América será disputada entre os dias 3 e 9 de junho. Jogam o torneio as seleções do Brasil, Estados Unidos, Argentina, Canadá, República Dominicana, Belize, Porto Rico e Venezuela. O sorteio dos grupos ainda será realizado. Após a divisão das chaves, o formato de disputa terá as equipes se enfrentando dentro dos grupos, com os dois melhores de cada avançando às semifinais e depois à decisão.

João Ricardo Gluck

João Ricardo Gluck é ala/pivô do UCAM Murcia, da Espanha. Antes de rumar para a Europa, o jogador atuou pelo Regatas Campineiro, de São Paulo, onde conquistou o Campeonato Brasileiro Interclubes sub-15 no ano passado, sendo um dos destaques da equipe.