Jogos de hoje na NBA ao vivo: veja onde assistir e os horários das partidas deste sábado 18/03

Luiz Omar chama CT do Paysandu de 'pântano' e Papão estipula nova data para a entrega de um campo

Ex-presidente do Paysandu informou em entrevista ao Programa "Abre o Jogo", de O Liberal, que o Papão teve três chances de comprar o CT do Carajás, mas que não obteve retorno e fechou negócio com o Remo