Jogos de hoje na NBA ao vivo: veja onde assistir e os horários das partidas desta segunda (08/05)

Os jogos de hoje, segunda-feira (08/05), da NBA seguem com partidas das semifinais de conferência da liga de basquete, com a bola subindo para apenas 4 equipes ao longo do dia. Confira os horários e onde assistir ao vivo os duelos.

Quais são os horários e os jogos de hoje da NBA?

Miami Heat x New York Knicks - 20h30 - Amazon Prime Los Angeles Lakers x Golden State Warriors - 23h - Amazon Prime

Onde assistir ao vivo os jogos de hoje da NBA?

Todas as partidas de hoje poderão ser assistidas pela Amazon Prime Video.