Imagens fortes: lutador quebra a perna após chute em combate no Bellator; vídeo

O Bellator 286, que ocorreu no último sábado (1°), em Long Beach, nos Estados Unidos, teve uma cena chocante logo no início do evento. No card preliminar, o norte-amerciano Richard Palencia acabou quebrando a perna no combate contra o conterrâneo C.J. Hamilton.

No início do segundo, na sua primeira movimentação no assalto, Palencia acertou um chute no adversário. Após recuar e pisar no solo, a perna dele dobrou e fraturou. Hamilton, imediatamente percebeu a lesão e indicou para o juiz, que parou a luta aos 12 segundos.

Com isso Richard Palencia, que fazia a estreia na organização, perdeu a primeira luta da carreira. Agora o lutador tem 10 vitórias e uma derrota. Já C.J. Hamilton voltou a vencer após duas derrotas seguidas. O norte-americano tem 16 triunfos e nove reveses.

O Bellator 286 tinha na luta principal a disputa de cinturão entre o brasileiro Patricio “Pitbull” Freire e Adam Borics. O lutador do Brasileiro venceu o combate e ficou com o cinturão do peso-pena.