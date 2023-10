Guilherme Costa conquista ouro nos 400m livre do Pan; Brasil já tem 4 medalhas na natação

O Brasil conquistou quatro medalhas na natação, neste sábado (21), nos Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023. Nos 400m livres masculino, o Brasil conquistou a primeira medalha de ouro iniciando a tão esperada disputa com os Estados Unidos pela vitória nas piscinas da capital chilena. Guilherme Costa, o "Cachorrão", bronze nos 400m livres no Mundial de 2022, em Budapeste, venceu com ampla vantagem, com o tempo de 3m46s79.

No feminino, as brasileiras Maria Fernanda Costa (4m06,68) e Gabrielle Roncatto (4m06,88) lutaram até o fim, mas ficaram com a prata e o bronze. Léo de Deus garante a medalha de prata nos 200m borboleta.

Os outros resultados do Brasil nas finais foram: Jhennifer Conceição terminou em sétimo na prova dos 100m peito feminino. João Luiz Júnior foi quinto e Rafael Windmuller sétimo nos 100m peito masculino.

Confira os resultados deste sábado (21/10) na natação:

400m Livre Feminino

1° Maria Fernanda Costa

2° Gabrielle Roncatto

8° Maria Paula Heitmann

*apenas os dois melhores tempos por país avançam

400m Livre Masculino

1° Stephan Alexander Steverink

3° Guilherme Costa

100m Peito Feminino

7° Jhennifer Conceição

11° Nichelly Lisy

100m Peito Masculino

2° João Luiz Júnior

5° Rafael Windmuller

200m Borboleta Feminino

10° Giovanna Diamante

12º Maria Fernanda Costa

200m Borboleta Masculino

3° Leonardo de Deus

6° Luiz Altamir Melo

11° Matheus Ferreira Gonche

Revezamento 4 x 100m Livre Feminino

1° Stephanie Balduccini/Ana Carolina Vieira/Celine Bispo/Lorrane Cristina Ferreira

Revezamento 4 x 100m Livre Masculino

1° Victor Alcara/Guilherme Caribe/Felipe Ribeiro/Breno Martins