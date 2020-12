Federação de Tênis promove torneio para ajudar projeto Fonte de Luz

Dezembro, último mês do ano de 2020, é conhecido por suas festas de confraternização e de promoções de eventos beneficentes em favor dos projetos esportivos.

E, partindo do princípio da irmandade social, à Federação Paraense de Tênis [FPT] promove no período de 8 a 12 na sede campestre da Assembleia Paraense o torneio “Tudo pelas nossas Crianças” em favor projeto social de tênis Fonte de Luz.

Oito duplas, consideradas as melhores do tênis paraenses, devidamente convidadas participam do evento.

“Podem ser duplas mista, masculino ou feminino, será pelo nível técnico de cada um dos tenistas”, destaca Roberto Kataoka, presidente da FPF.

A arrecadação do torneio será em forma dos patrocínios de empresas, aonde à federação já conta com vinte e uma cota de patrocinadores, além de pessoas que estão colaborando. “Estamos aceitando doações de materiais de higiene, roupas, cestas básicas. E qualquer que queira apadrinhar uma das crianças do projeto será bem-vinda”, explica.

Fonte de Luz

Com sede no bairro da Pratinha, um dos considerado de baixa renda com pouca infraestrutura de saneamento, o projeto Fonte de Luz já funciona cerca de cinco anos sob comando de Odenilson Moura, seu fundador.

A ideia de criar o projeto veio da vontade de continuar ligado à modalidade que tanto gosta e adora conviver sob à luz do tênis.

“Criei, assim, na coragem o projeto com objetivo de ajudar às crianças carentes do bairro. Hoje é uma realidade”, diz.

O projeto funciona com apoio de ‘padrinhos’ que doam materiais esportivos e outras coisas mais para os alunos.