Estreante no UFC, paraense não bate o peso e perde 20% da bolsa para o adversário

O paraense Bruno Souza, The Tiger, estreante no UFC, não bateu o peso e perderá 20% da bolsa para o armenio Melsik Baghdasaryan, adversário do combate. Bruno bateu 67,3 kg, 1,6 kg acima do limite da categoria peso-pena, que é de 65,7 kg. Na semana passada, o lutador assinou o contrato com a organização e aceitou lutar em cima da hora, assim, teve pouco tempo de preparação para a luta.

O adversário do paraense, Melnik Baghdasaryan, ficou nos 65,9 kg. Quando não há disputa de cinturão, os atletas podem pesar até 450 g acima do limite da categoria.

O UFC 268: Usman vs Covington ocorre neste sábado (6), em Nova York, a partir das 19h.