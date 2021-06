Disputa do wrestlng paraense vale como seletiva ao campeonato brasileiro

Wrestling, modalidade de luta olímpico, tanto na modalidade greco-romana como no estilo livre, será atração no domingo (27) com a realização do campeonato paraense no ginásio municipal de Marituba, a partir das 8h.

Como se trata de uma competição de âmbito estadual terá participação de equipes da capital e do interior como Barcarena, Castanhal, Santa Izabel.

As disputas vão do infantil ao adulto masculino e feminino. “Aguardamos um número acima de 100 atletas”, diz Victor Duarte, da diretoria de marketing da federação.

O wrestling amador, esporte de combate e arte marcial praticada em todo o mundo. O objetivo da luta livre é jogar o oponente no chão e imobilizar suas costas no chão, chamado de "encostamento".

O paraense vale como seletiva ao campeonato brasileiro de 2021, possivelmente no Rio de Janeiro.

A pesagem dos atletas acontece no sábado (26) na sede da Academia Vieira, no bairro do Marco, pela manhã.

No mês de julho, no verão salinense, a federação vai realizar na praia do Atalaia um wrestling na areia. A data será anunciada em breve pela entidade