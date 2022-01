Deportado da Austrália, Djokovic compra empresa para desenvolver tratamento contra a covid-19

O tenista sérvio Novak Djokovic, que se envolveu em uma recente polêmica, que acabou com a deportação do atleta na Austrália, comprou 80% de uma empresa dinamarquesa. O objetivo é para desenvolver um tratamento médico contra a covid-19 - sem necessidade de uma vacina -, segundo o chefe executivo da empresa, em entrevista à Reuters, Ivan Loncarevic.

Sem revelar os valores, Ivan informou que o investimento foi feito em junho de 2020. A QuantBioRes tem cerca de 11 pesquisadores trabalhando na Dinamarca, Austrália e Eslovênia. A empresa está desenvolvendo um peptídeo, que inibe o coronavírus de infectar a célula humana, e espera lançar testes clínicos na Grã-Bretanha neste verão, acrescentou.

Deportação

No último fim de semana, em julgamento final, o júri decidiu que o tenista australiano ficaria com o visto cancelado e, portanto, impossibilitado de disputar a competição o Aberto da Austrália. O atual campeão do torneio foi deportado e ainda terá que arcar com os custos do julgamento, que durou quase nove horas.