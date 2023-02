Aumentam as chances de ex-patinador que perdeu membros sobreviver, afirma agência russa

Futebol

Comissão de Arbitragem da FPF vai avaliar ofício do Águia sobre partida contra o Remo; entenda

O clube marabaense questionou formalmente a atuação do árbitro Wanbelton Lisboa Valente, que teria cometido alguns erros cruciais na partida contra o Clube do Remo, contribuindo, segundo o clube, para a vitória do adversário