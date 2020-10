Após nocaute técnico em Chookagian, Bate-Estaca fatura R$ 280 mil

Ex-campeã peso-palha, Jéssica Bate-Estaca fez a estreia no peso-mosca na noite de sábado (17), pelo UFC Fight Night 180, na “Ilha da Luta”, em Abu Dhabi (EAU). A brasileira, ainda no primeiro round, mostrou a força dos seus golpes para nocautear Katlyn Chookagian. Pela atuação, o Ultimate deu o bônus de “Performance da Noite” para a atleta da PVRT, que vai receber US$ 50 mil – cerca de 282 mil reais.

Quem também faturou o mesmo prêmio foi Jimmy Crute que, assim como Bate-Estaca, também nocauteou no primeiro round. A vítima foi Bukauskas.

Já o bônus de “Luta da Noite” ficou com a vitória de Guram Kutateladze sobre Mateusz Gamrot por decisão dividida. Cada um também vai faturar US$ 50 mil.

RESULTADOS COMPLETOS:

UFC Fight Night 180Ilha da Luta, em Abu Dhabi (EAU)Sábado, 17 de outubro de 2020

Card principalBrian Ortega derrotou Chan Sung Jung por decisão unânime dos juradosJéssica Bate-Estaca derrotou Katlyn Chookagian por nocaute técnico no 1RJimmy Crute derrotou Modestas Bukauskas por nocaute técnico no 1RJames Krause derrotou Cláudio Hannibal por decisão unânime dos juradosJonathan Martinez derrotou Thominhas Almeida por decisão unânime dos jurados

Card preliminarGuram Kutateladze derrotou Mateusz Gamrot por decisão dividida dos juradosGillian Robertson derrotou Poliana Botelho por decisão unânime dos juradosJun Yong Park derrotou John Phillips por decisão unânime dos juradosFares Ziam derrotou Jamie Mullarkey por decisão unânime dos juradosMax Grishin derrotou Gadzhimurad Antigulov por nocaute técnico no 2RSaid Nurmagomedov derrotou Mark Striegl por nocaute técnico no 1R