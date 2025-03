Lucas Moura é dúvida para a estreia do São Paulo no Campeonato Brasileiro diante do Sport

O São Paulo só volta a jogar na estreia do Campeonato Brasileiro, dia 30, diante do Sport, No MorumBis. Mas o técnico Luis Zubeldía não sabe se poderá contar com o atacante Lucas, que segue em tratamento do joelho direito no CT da Barra Funda.

A previsão de recuperação para o 'forte trauma' sofrido pelo atleta no clássico diante do Palmeiras, no Allianz Parque, na semifinal do Campeonato Paulista, é de três a quatro semanas. Por isso, na tentativa de ganhar tempo, o jogador faz tratamento intensivo.

O elenco são-paulino treinou nesta quinta-feira e a atividade teve a presença do zagueiro Alan Franco, que sofreu um trauma no braço esquerdo.

Outro que participou dos trabalhos no CT foi o meia Rodriguinho, que voltou a campo após sofrer com dores no joelho esquerdo.