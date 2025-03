Los Angeles Lakers conta com brilho de Doncic para bater Phoenix Suns e voltar a vencer na NBA

O Los Angeles Lakers aproveitou o retorno de Luka Doncic para colocar fim a um incômodo jejum de quatro derrotas seguidas. Na noite deste domingo, a equipe bateu o Phoenix Suns por 107 a 96 e teve no astro esloveno o protagonista da reabilitação.

A equipe da Califórnia chegou a 41 vitórias em 66 partidas na competição, freou a queda livre que vinha marcando a sua campanha recente e aparece na quinta colocação da Conferência Oeste. Doncic chamou a responsabilidade no confronto, disputado na Crypto Arena, e fez a diferença. Sem LeBron James em quadra, ele foi eficiente tanto no garrafão quanto na organização ofensiva.

Cestinha do duelo (33), o armador pegou ainda 11 rebotes e ofereceu oito assistências para seus companheiros, sendo o responsável pelo início avassalador da equipe, que chegou a abrir mais de 20 pontos no primeiro quarto.

Mas a atuação dos Lakers não se resumiu aos esloveno. Austin Reaves também contribuiu com 28 pontos, enquanto Jaxson Hayes igualou o seu recorde na temporada (19). A expectativa agora é pelo retorno de LeBron, que se recupera de uma distensão na virilha.

"Ele está se preparando para um retorno em breve", comentou o técnico JJ Redick após o triunfo de sua equipe sobre o Suns. O comandante espera contar com James e Doncic juntos novamente para fazer o seu time embalar novamente na temporada regular.

Pelo lado dos Suns, Kevin Durant foi quem mais pontuou (21). Com nove rebotes e ainda duas assistências, o jogador, no entanto, viu a sua equipe ser pouco efetiva. O resultado negativo deixa a franquia na 11ª posição do lado Oeste.

Em uma rodada que contou com mais sete partidas, o Orlando Magic encerrou uma sequência de 16 vitórias seguidas do poderoso Cleveland Cavaliers ao bater o rival por 108 a 103, em duelo realizado na Rocket Arena.

Esta foi a primeira derrota dos Cavs desde o dia 4 de fevereiro. Ao fim do encontro, em busca de pelo menos um empate para levar o jogo para a prorrogação, os anfitriões erraram cinco arremessos no minuto final e tiveram de se contentar com o revés.

Pelo lado dos visitantes, quem mais acertou cestas foi Paolo Banchero (24). Foi dele o arremesso que fez o Orlando Magic liderar o marcador (104 a 103) já no último quarto. Depois disso, ele ainda cravou um chute triplo e converteu dois lances livres para garantir o triunfo fora de casa.

O resultado deixa a equipe na 8ª posição na Conferência Leste, enquanto o Cleveland Cavaliers continua como primeiro colocado absoluto: 56 triunfos e 11 derrotas nesta temporada regular.

Confira os resultados da noite deste domingo:

Dallas Mavericks 125 x 130 Philadelphia 76ers Cleveland Cavaliers 103 x 108 Orlando Magic Los Angeles Lakers 107 x 96 Phoenix Suns Brooklyn Nets 122 x 114 Atlanta Hawks Portland Trail Blazers 105 x 102 Toronto Raptors Los Angeles Clippers 123 x 88 Charlotte Hornets Minnesota Timberwolves 128 x 102 Utah Jazz Milwaukee Bucks 105 x 121 Oklahoma City Thunder

Acompanhe os jogos desta segunda:

New York Knicks x Miami Heat Houston Rockets x Philadelphia 76ers Minnesota Timberwolves x Indiana Pacers New Orleans Pelicans x Detroit Pistons Utah Jazz x Chicago Bulls Golden State Warriors x Denver Nuggets Phoenix Suns x Toronto Raptors Sacramento Kings x Memphis Grizzlies Portland Trail Blazers x Washington Wizards Los Angeles Lakers x San Antonio Spurs