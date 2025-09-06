Lesões de Dembélé e Doué provocam atrito entre seleção francesa e PSG antes da Champions Estadão Conteúdo 06.09.25 12h13 Depois de perder o técnico Luis Enrique, que será submetido a cirurgia depois de fraturar a clavícula em um grave acidente de bicicleta na sexta-feira, o Paris Saint-Germain também deverá ficar desfalcado, nas próximas semanas, de duas de suas principais estrelas: Doué e Dembélé. O retorno de seus atletas em decorrência de lesões irritou os dirigentes do PSG, de acordo com a mídia francesa. Segundo o L'Equipe, o clube acredita que Dembélé, que já havia sofrido uma lesão na coxa esquerda havia uma semana, não estava em condições de jogar contra a Ucrânia. O diário francês diz que o PSG chegou a alertar a equipe médica da seleção azul para que o atacante não jogasse, mas existe a percepção de que o técnico Didier Deschamps não soube lidar com a situação, provocando irritação no conjunto de Paris e gerando tensão entre clube e seleção. A dupla foi cortada da seleção francesa depois de atuar na vitória por 2 a 0 sobre a Ucrânia, fora de casa, pelas Eliminatórias europeias da Copa do Mundo de 2026. Dembélé entrou no intervalo, no lugar de Doué, e deixou o campo mancando, com a mão na parte da trás da coxa direita - deverá ficar afastado por um mês e meio por distensão. Doué, que enfrenta problemas físicos e levou uma pancada na panturrilha direita, também deixou a delegação francesa. "Não houve risco algum, senão eu não o teria escalado. Infelizmente, Ousmane, que estava recuperado e se sentindo bem, sofreu uma distensão. Foi na outra coxa", defendeu-se Deschamps, referindo-se à lesão da partida do PSG contra o Toulouse. "Ele não sentiu nada de estranho, estava bem. Considerando a opinião dele e a situação médica, não havia a menor preocupação." A situação de seus atacantes preocupa o PSG, que fará sua estreia na Champions League no próximo dia 17, contra a Atalanta, em Paris. Antes, enfrentará o Lens, pela Ligue 1, no dia 14 - e depois terá o Lyon pela frente, no dia 21, todos possivelmente sem a dupla. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Eliminatórias da Copa França PSG Dembélé Doué COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES UFC Fight Night 258 Brendson Ribeiro enfrenta francês Oumar Sy no UFC Paris neste sábado (6) Paraense busca superar revés recente e enfrenta o anfitrião local no UFC Fight Night 258, em Paris 06.09.25 8h00 SÉRIE B Artilheiro isolado da Série B, Pedro Rocha celebra vitória sobre o Amazonas Vitória aproxima o time azulino do G-4 da Série B 05.09.25 21h14 BASQUETE De forma invicta, basquete 3 x 3 paraense é campeão da etapa Norte do Brasileirão Equipe masculina do Ingep conquistou o título e vai representar o Pará na etapa nacional, em novembro 05.09.25 16h28 Futebol Com mudanças no ataque, Remo divulga escalação para jogo contra o Amazonas-AM Equies se enfrentam às 17h, em Manaus, pela 25ª rodada da Série B. 05.09.25 16h21 MAIS LIDAS EM ESPORTES NÃO RESISITIU Paysandu demite técnico após derrota para o Volta Redonda O técnico deixou o clube após 14 jogos, com quatro vitórias, cinco empates e cinco derrotas. 05.09.25 22h18 PROTESTO Torcida do Paysandu protesta após derrota e confronto com seguranças gera tensão no Mangueirão Após o apito final, uma torcida organizada se concentrou próximo ao local de saída dos jogadores para protestar contra o desempenho do time na temporada 05.09.25 21h24 SÉRIE B Artilheiro isolado da Série B, Pedro Rocha celebra vitória sobre o Amazonas Vitória aproxima o time azulino do G-4 da Série B 05.09.25 21h14 MELANCOLIA Paysandu leva virada do Volta Redonda nos minutos finais e se afunda na lanterna da Série B Com o resultado, o Papão estagnou na lanterna, agora com cinco pontos atrás do penúltimo colocado. 05.09.25 20h11