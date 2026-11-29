Leila dedica título da Libertadores às mulheres: ‘Podemos o que nós quisermos'

O clube alviverde venceu a disputa neste sábado (28), por 1 a 0 contra o Estudiantes, em Montevidéu, no Uruguai

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, conquistou dois títulos na noite deste sábado (28): vitória alviverde na Libertadores e primeira mulher a presidir um time campeão na disputa. Com o marco histórico na América do Sul, Leila dedicou o êxito a todas as mulheres. O clube venceu o Estudiantes por 1 a 0 em Montevidéu, no Uruguai.

“Eu ofereço a vocês, mulheres. Nós podemos o que nós quisermos. Eles são histéricos, nós não. Nós trabalhamos e realizamos”, falou em entrevista ao ge. Leila também é a primeira mulher a assumir a presidência do Palmeiras.

Este é o quarto título Libertadores do time, que repetiu o feito em 1999, 2020 e 2021. As vitórias de 2020, 2021 e 2026 ocorreram sob o comando do técnico português Abel Ferreira. Leila assumiu a presidência em dezembro de 2021, sucedendo Maurício Galiotte.