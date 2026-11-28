Leila cumpre promessa de dançar até o chão e brinca: 'Meu funk foi de família'

Missão dada, é missão cumprida. Essa velha máxima foi seguida à risca pela presidente Leila Pereira na noite deste sábado, em Montevidéu. A mandatária palmeirense honrou a palavra dada ao elenco e dançou funk com os jogadores no gramado do estádio Centenário.

O pagamento da promessa teve um motivo nobre, já que o time paulista conquistou o seu quarto título de Libertadores e a dirigente usou o bom humor para falar do assunto com os jornalistas que estavam cobrindo a festa brasileira.

"Já cumpri a promessa, dancei funk, dancei com meus jogadores, com o Vitor Roque, com o Barboza, mas foi o funk família. Mas eu dancei sim", disse Leila em um tom bem humorado. Em seguida ela aproveitou os holofotes da imprensa para falar da força feminina no futebol.

"Sou campeã da Libertadores, a primeira mulher campeã da Libertadores de todos os tempos. Para vocês, mulheres, a gente pode o que nós quisermos. Eu ofereço esse título para vocês, para todas nós, mulheres. Nos não somos histéricas não, histéricos são eles", afirmou em entrevista à Globo.

Ela aproveitou a conquista do título ainda e tirou um pouco do peso da perda do Campeonato Brasileiro para o Flamengo em pleno Nubank Parque, no último sábado.