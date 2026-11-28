É tetra! Palmeiras vence o Estudiantes e conquista a Libertadores da América

Verdão faz 1 a 0 em Montevidéu, com gol de Ramón Sosa no segundo tempo, e amplia a coleção de títulos continentais; Abel Ferreira chega a 12 conquistas pelo clube

O Palmeiras voltou a conquistar a América. Com uma vitória por 1 a 0 sobre o Estudiantes, neste sábado, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, o Verdão levantou a taça da Copa Libertadores e chegou ao tetracampeonato continental. Ramón Sosa marcou o gol que decidiu a final aos seis minutos do segundo tempo, em uma partida de poucas oportunidades e muita tensão até o apito final.

A conquista coroa mais uma campanha de sucesso do clube paulista na principal competição sul-americana e amplia a galeria de troféus do técnico Abel Ferreira, que chegou à marca de 12 títulos pelo Palmeiras e se consolidou como o treinador mais vitorioso da história alviverde.

O primeiro tempo foi marcado pelo equilíbrio e pela dificuldade das equipes em transformar a posse de bola em oportunidades claras. Com maior controle das ações, o Palmeiras encontrou dificuldades para superar a marcação argentina e só conseguiu levar perigo na reta final da etapa inicial.

A melhor chance alviverde aconteceu com Lucas Evangelista, que fez jogada individual e acertou a trave após desvio do zagueiro Marcos Rojo. O Estudiantes, por sua vez, apostou nas bolas aéreas para tentar surpreender a defesa palmeirense. A equipe argentina também conseguiu provocar três cartões amarelos para o Verdão em lances envolvendo Rojo.

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O cenário mudou logo no início da etapa final. Aos seis minutos, Ramón Sosa balançou as redes e colocou o Palmeiras em vantagem. O gol obrigou o Estudiantes a buscar mais o ataque e abriu espaço para o time brasileiro administrar o resultado.

Com a vantagem no placar, o Verdão passou a valorizar a posse de bola e a dificultar as investidas adversárias. A equipe argentina tentou pressionar principalmente pelo alto, mas encontrou resistência na defesa alviverde e nas intervenções do goleiro Carlos Miguel.

Nos minutos finais, o Estudiantes aumentou a pressão em busca do empate. O Palmeiras, porém, conseguiu suportar o momento de maior intensidade do adversário e manteve a vantagem até o encerramento da partida.

Com o triunfo, o clube paulista conquistou seu quarto título da Libertadores, depois das campanhas vitoriosas de 1999, 2020 e 2021. O Verdão também soma quatro vice-campeonatos, em 1961, 1968, 2000 e 2025.