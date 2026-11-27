Abel admite final ruim em 2025 e diz trabalhar emocional no Palmeiras: 'Usar cabeça e coração'

É o lado mental o que ele disse mais trabalhar nos atletas na véspera da decisão que dará o quarto título ao Palmeiras ou a quinta taça ao Estudiantes

Confortável e de humor a pouco mais de 24 horas de estar na beira do gramado para a sua quarta final de Libertadores, Abel Ferreira repetiu seu lema "cabeça fria, coração quente" algumas vezes, fez uma análise tática sobre o Estudiantes, rival do Palmeiras na decisão deste sábado, 25, em Montevidéu, e afirmou que a preparação emocional dos atletas fará diferença para conquistar o quarto título continental do clube.

É o lado mental o que ele disse mais trabalhar nos atletas na véspera da decisão que dará o quarto título ao Palmeiras ou a quinta taça ao Estudiantes.

"Se pudesse, desligaria esse lado emocional nos jogadores para eles estarem concentrados nas tarefas que têm que realizar. Traçamos isso no dia 7 de janeiro: lutar para vencer a competição", disse o treinador em entrevista coletiva no lendário Centenário, palco da decisão deste sábado.

"Está em disputa um troféu muito grande. É normal que alguns fiquem mais nervosos, outros mais confiantes e alegres, alguns com medo. Mas o mais importante é que todos façam o que preparamos. Que joguem futebol, é isso que sabemos fazer, e que nossos jogadores se lembrem por que escolheram ser jogadores".

Ele reconheceu que foi dolorida a final perdida para o Flamengo há um ano, em Lima, e que o time precisa jogar melhor neste ano em Montevidéu. Na decisão de 2025, a equipe paulista não chutou uma bola sequer em direção ao gol.

"Temos que jogar melhor do que jogamos na última final", admitiu. "Essa derrota nos deu, foi dura, mas se é uma coisa que essa equipe é capaz de fazer é lutar para estar aqui novamente para vencer esse troféu. O mais importante amanhã é que esses jogadores tenham sentimento de gratidão, que entendam que não jogamos sozinhos, mas acima de tudo aproveitar essa oportunidade, jogar pela alma do clube, pelas nossas família".

Bicampeão continental, Abel tem mais de seis anos no comando do clube com o qual conquistou 11 títulos. Ele ganhou a primeira taça da Libertadores em 2020 e a segunda em 2021, justamente no Uruguai.

"Quando cheguei aqui quem não acreditava era eu, os jogadores me empurraram a acreditar na primeira. Na segunda foi o contrário, eu que os empurrei a acreditar que era possível ganhar a segunda", revelou ele.

"O futebol brasileiro me ensinou que é preciso ser competitivo, me ensinou a ser melhor treinador e estar preparado a todas as situações", acrescentou.

Provocado a respeito da possibilidade de trabalhar em outro clube da América do Sul, ele descartou. "Na América do Sul, já chegam o Brasil e o Palmeiras", disse.