Leila Pereira é exaltada por jornal espanhol: 'Arquiteta do melhor Palmeira da história'

Às vésperas de mais uma decisão da Copa Libertadores, o trabalho de Leila Pereira à frente do Palmeiras ganhou os holofotes da imprensa internacional. O jornal espanhol As exaltou a trajetória da presidente alviverde nesta sexta-feira com o título "Esta é Leila Pereira, arquiteta do melhor Palmeiras da história".

A publicação destacou ainda na reportagem a transformação do clube nos últimos anos e a participação da dirigente na construção de um período marcado não só por conquistas, mas também por estabilidade esportiva.

Desde que assumiu a presidência, em 2021, Leila acompanhou uma sequência expressiva de resultados. O time paulista conquistou 48 títulos em diferentes categorias, incluindo quatro Campeonatos Paulistas, dois Brasileiros e uma Recopa Sul-Americana, além de duas decisões de Libertadores. A reportagem também ressaltou que, antes mesmo de ocupar o principal cargo do clube, a empresária já tinha participação importante nos bastidores das conquistas continentais de 2020 e 2021.

O periódico traçou um paralelo entre o momento atual do Palmeiras e a situação enfrentada pelo clube em 2015, "quando a equipe escapou por pouco do rebaixamento". Para o As, a transformação vivida pelo Palmeiras é resultado de quase uma década de trabalho e investimentos significativos".

A trajetória de Leila está diretamente relacionada à chegada da Crefisa, empresa da qual é presidente desde 2008 e que se tornou patrocinadora do Palmeiras. Conhecida como "Tia Leila" entre parte dos torcedores alviverdes, ela ingressou na diretoria do clube em 2017. Quatro anos depois, foi eleita presidente com 88% dos votos, tornando-se a primeira mulher a ocupar o cargo na história palmeirense. Posteriormente, foi reeleita para um mandato que vai até o fim de 2027.

Outro ponto destacado pelo jornal foi o modelo de gestão adotado pela dirigente. A aposta na estabilidade do trabalho do técnico Abel Ferreira foi um ponto citado. Outra abordagem foca nas negociações envolvendo jovens revelados pelo clube, como Endrick, vendido ao Real Madrid, e Estêvão, negociado com o Chelsea.