Jornal espanhol destaca GP trágico da Ferrari em Interlagos: 'Poço sem fundo' A expectativa foi minada com o toque entre Lewis Hamilton e Franco Colapinto - a perda da asa dianteira do britânico posteriormente resultou no segundo abandono da equipe Estadão Conteúdo 10.11.25 16h03 Ferrari (Instagram @scuderiaferrari) Após dois abandonos e uma batida que deixou o carro de Charles Leclerc sem um pneu, o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 não teve um final promissor para a Ferrari. Embora a causa de cada contato ainda esteja sendo discutida pelos fãs, o jornal espanhol Marca classificou a prova da escuderia italiana um "poço sem fundo". A esperança dos ferraristas estava alta para este final de semana, já que Leclerc tinha conquistado dois pódios consecutivos nas últimas provas. Logo no começo da corrida, porém, a expectativa foi minada com o toque entre Lewis Hamilton e Franco Colapinto - a perda da asa dianteira do britânico posteriormente resultou no segundo abandono da equipe. "É um desastre para nós. É frustrante para todos na equipe. Neste momento, só consigo acreditar que algo virá depois de tudo isso que estamos vivenciando", comentou Hamilton depois do fim da 21ª etapa. Antes que o time tivesse tempo de processar o prejuízo, o piloto monegasco levou a pior ao dividir espaço com Oscar Piastri e Kimi Antonelli na primeira curva - a colisão resultou em uma penalização de 10 segundos para o australiano. Apesar de surpreendente o jornal espanhol não classificou o resultado como inesperado, já que o desempenho do SF-25 tem sido instável desde o começo da temporada. Agora, com nenhum ponto conquistado em solo brasileiro, a Ferrari caí para quarto na briga pelo vice-campeonato de construtores. O cenário da escuderia italiana se assemelha ao de 2020, quando Leclerc e Sebastian Vettel não terminaram acima da quinta posição no mundial. Este ano, a equipe não pontuou em três GPs: na China, devido a uma dupla desclassificação, na Holanda, por conta de acidentes separados e no Brasil neste domingo. A chegada de Antonelli em segundo, à frente de Max Verstappen, fez com que a Mercedes acumulasse 398 pontos, sendo a mais cotada para levar o segundo lugar até o momento. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 GP de São Paulo Ferrari COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Hélio dos Anjos renova com o Náutico e frustra retorno ao Paysandu Técnico terá seu filho, Guilherme dos Anjos, ocupando o mesmo cargo no Timbu 10.11.25 16h23 série b Remo aguarda exame para saber gravidade da lesão do lateral Marcelinho Jogador sofreu dura falta na partida contra o Novorizontino e pode desfalcar o Leão nas rodadas finais da Série B 10.11.25 16h06 Futebol Alberto Maia nega qualquer negociação do Paysandu com técnico estrangeiro Presidente da nova comissão desmente rumores sobre Paulo Gomes e reforça que anúncios de contratações serão feitos apenas pelos canais oficiais. 10.11.25 12h24 Futebol Paysandu procura Harlei Menezes, executivo do Santa Cruz, para 2026 Ex-goleiro e ídolo do Goiás foi apenas sondado pelo Papão. Houve contato com o staff de Harlei para saber condições contratuais e referências dos últimos trabalhos. 10.11.25 12h17 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Alarme de incêndio é acionado em hotel onde delegação do Remo está hospedada Atletas, membros da comissão técnica e outros integrantes do Leão estão bem. O clube azulino está em Florianópolis, Santa Catarina 10.11.25 7h40 Futebol Goleiro do Paysandu deixa a Curuzu de ambulância após choque com atacante do Coritiba O camisa 13 bicolor precisou ser substituído ainda no primeiro tempo da derrota para o líder da Série B 10.11.25 9h22 FUTEBOL Paysandu confirma saída de Carlos Frontini do cargo de executivo Argentino deixa o clube após seis meses e não participará do planejamento para a Série C de 2026 09.11.25 23h01 MAIS UMA Entre o marasmo e a ironia da torcida, Paysandu perde mais uma na Curuzu Líder Coritiba se aproveita de um time do Paysandu completamente abatido e praticamente garante o acesso à elite do próximo ano 09.11.25 22h31