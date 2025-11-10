Jornal espanhol destaca GP trágico da Ferrari em Interlagos: 'Poço sem fundo'

Após dois abandonos e uma batida que deixou o carro de Charles Leclerc sem um pneu, o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 não teve um final promissor para a Ferrari. Embora a causa de cada contato ainda esteja sendo discutida pelos fãs, o jornal espanhol Marca classificou a prova da escuderia italiana um "poço sem fundo".

A esperança dos ferraristas estava alta para este final de semana, já que Leclerc tinha conquistado dois pódios consecutivos nas últimas provas. Logo no começo da corrida, porém, a expectativa foi minada com o toque entre Lewis Hamilton e Franco Colapinto - a perda da asa dianteira do britânico posteriormente resultou no segundo abandono da equipe.

"É um desastre para nós. É frustrante para todos na equipe. Neste momento, só consigo acreditar que algo virá depois de tudo isso que estamos vivenciando", comentou Hamilton depois do fim da 21ª etapa.

Antes que o time tivesse tempo de processar o prejuízo, o piloto monegasco levou a pior ao dividir espaço com Oscar Piastri e Kimi Antonelli na primeira curva - a colisão resultou em uma penalização de 10 segundos para o australiano.

Apesar de surpreendente o jornal espanhol não classificou o resultado como inesperado, já que o desempenho do SF-25 tem sido instável desde o começo da temporada. Agora, com nenhum ponto conquistado em solo brasileiro, a Ferrari caí para quarto na briga pelo vice-campeonato de construtores.

O cenário da escuderia italiana se assemelha ao de 2020, quando Leclerc e Sebastian Vettel não terminaram acima da quinta posição no mundial. Este ano, a equipe não pontuou em três GPs: na China, devido a uma dupla desclassificação, na Holanda, por conta de acidentes separados e no Brasil neste domingo.

A chegada de Antonelli em segundo, à frente de Max Verstappen, fez com que a Mercedes acumulasse 398 pontos, sendo a mais cotada para levar o segundo lugar até o momento.