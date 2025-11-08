John é convocado por Carlo Ancelotti para o lugar de Hugo Souza na seleção brasileira Estadão Conteúdo 08.11.25 15h08 O goleiro John, do Nottingham Forest, da Inglaterra, foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para defender a seleção brasileira. O arqueiro irá substituir Hugo Souza, do Corinthians, que está machucado. A CBF anunciou a mudança na lista na tarde deste sábado. O Brasil encara o Senegal no dia 15 de novembro, no estádio Emirates, em Londres, na Inglaterra; e a Tunísia, no dia 18, em Lille, na França. Os amistosos são os últimos jogos da seleção nesta temporada de 2025. Hugo Souza está com uma lesão muscular na coxa esquerda. O goleiro já desfalcou o Corinthians na derrota da última quarta-feira, para o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro. O atleta também não jogará contra o Ceará, neste domingo. John, ex-Botafogo, foi contratado pelo Nottingham Forest no final de agosto. Ele assinou um acordo válido por três temporadas. O atleta chegou ao clube inglês para ocupar a vaga de Carlos Miguel, que tinha firmado vínculo com o Palmeiras. Além de John, os dois outros goleiros chamados por Carlo Ancelotti para a seleção foram Bento, do Al-Nassr, e Ederson, do Fenerbahçe. Em março de 2026, o Brasil deve realizar amistosos contra França e Croácia. Serão as últimas partidas antes da convocação final para a Copa do Mundo do ano que vem. Veja a lista de convocados por Carlo Ancelotti: Goleiros: Bento (Al-Nassr), Ederson (Fenerbahçe) e John (Nottingham Forest); Defensores: Alex Sandro (Flamengo), Danilo (Flamengo), Caio Henrique (Monaco), Eder Militão (Real Madrid), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Luciano Juba (Bahia), Marquinhos (PSG), Paulo Henrique (Vasco) e Wesley (Roma); Meio-campistas: Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Fabinho (Al-Ittihad) e Paquetá (West Ham); Atacantes: Estêvão (Chelsea), João Pedro (Chelsea), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Vinicius Jr (Real Madrid) e Vitor Roque (Palmeiras). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol amistosos seleção brasileira John Hugo Souza COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo encara Novorizontino fora de casa em ‘jogo de seis pontos’ na briga pelo G-4 da Série B Caso o Remo vença o Novorizontino, o clube atingirá 61 pontos e encaminhará o acesso à Primeira Divisão 08.11.25 7h30 SÉRIE B Raio-x: Adversário do Remo na Série B, Novorizontino aposta em defesa sólida e jogo direto Tigre é um dos melhores mandantes da Segundona com apenas uma derrota em casa na competição 07.11.25 17h39 Futebol Bragantino lança uniformes para a temporada de 2026; veja fotos Nova coleção quer estacar a identidade cultural e o vínculo afetivo entre o Tubarão do Caeté e sua torcida. 07.11.25 12h22 FUTEBOL Salão de festas? Paysandu coleciona acessos de adversários na Curuzu; relembre Mística do acesso reverso, Curuzu coleciona comemorações de adversários 07.11.25 12h18 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu inicia reconstrução após rebaixamento e projeta elenco para 2026 Apesar do cenário turbulento, o departamento de futebol já possui uma base mínima de atletas com contrato vigente, o que pode servir de ponto de partida para o próximo ano 08.11.25 8h30 Futebol Remo encara Novorizontino fora de casa em ‘jogo de seis pontos’ na briga pelo G-4 da Série B Caso o Remo vença o Novorizontino, o clube atingirá 61 pontos e encaminhará o acesso à Primeira Divisão 08.11.25 7h30 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (08/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 08.11.25 7h00 FUTEBOL Remo leva quase três times de atletas para os jogos decisivos contra Novorizontino e Avaí Leão Azul briga pelo acesso à Série A e divulgou a lista de relacionados para dois jogos seguidos fora de casa 07.11.25 9h28