John é convocado por Carlo Ancelotti para o lugar de Hugo Souza na seleção brasileira

Estadão Conteúdo

O goleiro John, do Nottingham Forest, da Inglaterra, foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para defender a seleção brasileira. O arqueiro irá substituir Hugo Souza, do Corinthians, que está machucado.

A CBF anunciou a mudança na lista na tarde deste sábado. O Brasil encara o Senegal no dia 15 de novembro, no estádio Emirates, em Londres, na Inglaterra; e a Tunísia, no dia 18, em Lille, na França. Os amistosos são os últimos jogos da seleção nesta temporada de 2025.

Hugo Souza está com uma lesão muscular na coxa esquerda. O goleiro já desfalcou o Corinthians na derrota da última quarta-feira, para o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro. O atleta também não jogará contra o Ceará, neste domingo.

John, ex-Botafogo, foi contratado pelo Nottingham Forest no final de agosto. Ele assinou um acordo válido por três temporadas. O atleta chegou ao clube inglês para ocupar a vaga de Carlos Miguel, que tinha firmado vínculo com o Palmeiras.

Além de John, os dois outros goleiros chamados por Carlo Ancelotti para a seleção foram Bento, do Al-Nassr, e Ederson, do Fenerbahçe.

Em março de 2026, o Brasil deve realizar amistosos contra França e Croácia. Serão as últimas partidas antes da convocação final para a Copa do Mundo do ano que vem.

Veja a lista de convocados por Carlo Ancelotti: Goleiros: Bento (Al-Nassr), Ederson (Fenerbahçe) e John (Nottingham Forest); Defensores: Alex Sandro (Flamengo), Danilo (Flamengo), Caio Henrique (Monaco), Eder Militão (Real Madrid), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Luciano Juba (Bahia), Marquinhos (PSG), Paulo Henrique (Vasco) e Wesley (Roma); Meio-campistas: Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Fabinho (Al-Ittihad) e Paquetá (West Ham); Atacantes: Estêvão (Chelsea), João Pedro (Chelsea), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Vinicius Jr (Real Madrid) e Vitor Roque (Palmeiras).

