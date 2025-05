João Fonseca admite desempenho abaixo do esperado: 'Nervosismo tem batido'

Após sofrer sua terceira derrota consecutiva, João Fonseca admitiu que tem apresentado desempenho abaixo do esperado nas últimas semanas. O tenista de apenas 18 anos, eliminado de forma precoce na estreia no Masters 1000 de Roma nesta quinta-feira, atribuiu a queda de rendimento ao nervosismo.

"Não consegui jogar o meu melhor tênis. Não consegui entrar da forma que eu normalmente entro, jogando meu jogo, jogando agressivo. Eu sabia que seria um jogo difícil e eu não tenho jogado muito bem nos últimos jogos, o nervosismo tem batido", comentou o atual 65º do ranking mundial.

Fonseca foi derrotado nesta quinta pelo húngaro Fabian Marozsan, 61º do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/4). Trata-se da primeira vez na temporada em que o carioca acumula três derrotas consecutivas no circuito. Ele vinha de eliminações no Masters de Madri, na segunda rodada, para o então favorito Tommy Paul; e para o modesto holandês Jesper de Jong, logo na estreia no Challenger de Estoril, torneio de menor porte, disputado em Portugal, na semana passada.

O tenista carioca não perdia três em sequência no circuito profissional desde julho do ano passado, quando se concentrou em torneios de grama para ganhar experiência nesta superfície, onde não está acostumado a treinar. Agora, a série de três resultados negativos acontece sobre o saibro, piso que é o seu favorito e onde começou a jogar, na infância.

A sequência negativa, no entanto, não abala o jovem atleta. "É seguir trabalhando e aprendendo. Graças a Deus, eu sou novo para aprender essas coisas, melhorar e evoluir. Agora é descansar, refletir sobre a derrota, pensar com a minha equipe qual vai ser o próximo passo e seguir, a temporada não acabou."

PRÓXIMOS PASSOS Antes da estreia em Roma, o plano da equipe de Fonseca era aproveitar a última semana antes de Roland Garros, que começa no dia 25 deste mês, para se concentrar nos treinos. Por isso, o tenista não se inscreveu em nenhum dos dois torneios que antecedem o Grand Slam francês: o ATP 500 de Hamburgo e o ATP 250 de Genebra. Ambos começam no dia 18.

Apesar disso, o brasileiro ainda poderia entrar em um deles, com convite. A decisão deve ser tomada nos próximos dias. Roland Garros é o ponto culminante da gira de saibro na Europa. Fonseca jogará em Paris pela primeira vez como profissional, entrando diretamente na chave principal.