Jardim minimiza irritação de Pedro após substituição: 'No Flamengo qualquer coisa é caso' Estadão Conteúdo 20.09.26 22h17 Leonardo Jardim tratou com naturalidade a insatisfação demonstrada por Pedro ao ser substituído durante a vitória do Flamengo por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, neste domingo, no Maracanã. O atacante havia acabado de marcar o segundo gol rubro-negro quando deixou o campo e demonstrou irritação com a decisão, chegando a questionar o treinador. Na entrevista coletiva, Jardim afastou qualquer possibilidade de problema entre os dois. Segundo o português, a reação faz parte da vontade de permanecer em campo, especialmente para um jogador do nível do centroavante. "Ele queria ficar mais tempo dentro de campo, como é normal aos jogadores desse nível. Todos querem jogar os 90 minutos", afirmou. O treinador explicou ainda que a substituição já estava preparada antes mesmo do gol de Pedro. Bruno Henrique entrou porque Jardim entendia que suas características poderiam ser importantes nos duelos físicos da reta final. "Eu tenho um carinho especial por ele, mas estou ali para tomar as decisões e achei que era o momento de escolhermos o Bruno para os duelos", explicou. Jardim também brincou ao falar do abraço que trocou com o camisa 9 e aproveitou para minimizar a repercussão do episódio. "Ele sabe o quanto eu gosto dele e o abraço eu nem sei se fui eu que dei... Ainda estou com dor nas costas pelo abraço dele", disse, aos risos, antes de completar: "Aqui no Flamengo qualquer coisa é caso." A situação ganhou ainda mais repercussão porque Pedro havia acabado de encerrar um período de cinco partidas sem balançar as redes. Apesar das oportunidades desperdiçadas pela equipe, Jardim evitou responsabilizar individualmente seus atacantes e ressaltou que sua preocupação está em fazer o Flamengo continuar produzindo chances. "Qualquer treinador quer uma equipe mais eficaz, mas minha linha de trabalho é a criação. Depois disso vai dos jogadores", analisou. A vitória manteve o Flamengo isolado na liderança do Campeonato Brasileiro, agora com 60 pontos e três de vantagem sobre o Palmeiras. Jardim considerou o resultado justo e destacou a capacidade do elenco de responder à sequência pesada de partidas. Para o treinador, mesmo com a pressão do Bragantino nos minutos finais, o planejamento funcionou: "Conseguimos executar o plano perfeito de ter uma equipe fresca." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Flamengo Leonardo Jardim COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo chega a 10 jogos sem vencer e revive sequência que não acontecia há 40 anos Leão Azul pode igualar marca negativa ocorrida em 1986 21.09.26 15h39 FUTEBOL Paysandu leva menos de 10 mil torcedores pagantes à Curuzu contra a Inter Limeira; veja a renda Clube bicolor é o vice-líder no ranking de média de público na Série C 2026 21.09.26 12h28 Futebol Remo inicia venda de ingressos para programação do Círio na sede social Clube terá arquibancada e camarote na sede social durante a Trasladação e o Círio de Nazaré 21.09.26 11h38 FUTEBOL Mazola cita postura do time do Paysandu e acredita no acesso: 'Está tudo em aberto' Treinador fez a sua estreia nesse retorno ao clube paraense e disse que o sonho bicolor de subir à Série B está vivo 21.09.26 11h21 MAIS LIDAS EM ESPORTES Corinthians derrota Bahia de novo e vai disputar a 10ª final consecutiva do Brasileiro Feminino 21.09.26 23h47 Futebol Peneira e cirurgia: Joia do Remo, lateral Kadu pensou em parar de jogar e hoje vive um sonho Aos 19 anos, jogador já estreou pelo profissional e renovou contrato na última semana. 16.02.25 8h30 futebol Hélio dos Anjos projeta jogo contra o Náutico e cita felicidade do grupo em brigar por classificação Técnico Hélio dos Anjos falou que foi contratado para livrar o Paysandu do rebaixamento e atualmente o clube briga por uma vaga na próxima fase da Série C 10.08.23 16h14 Futebol Nino Paraíba é condenado no STJD a pena de 480 dias e multa de R$ 40 mil, diz imprensa nacional O lateral-direito do Papão está envolvido num esquema investigado pelo Ministério Público de Goiás 09.08.23 19h02