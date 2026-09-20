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Jardim minimiza irritação de Pedro após substituição: 'No Flamengo qualquer coisa é caso'

Estadão Conteúdo

Leonardo Jardim tratou com naturalidade a insatisfação demonstrada por Pedro ao ser substituído durante a vitória do Flamengo por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, neste domingo, no Maracanã. O atacante havia acabado de marcar o segundo gol rubro-negro quando deixou o campo e demonstrou irritação com a decisão, chegando a questionar o treinador.

Na entrevista coletiva, Jardim afastou qualquer possibilidade de problema entre os dois. Segundo o português, a reação faz parte da vontade de permanecer em campo, especialmente para um jogador do nível do centroavante. "Ele queria ficar mais tempo dentro de campo, como é normal aos jogadores desse nível. Todos querem jogar os 90 minutos", afirmou.

O treinador explicou ainda que a substituição já estava preparada antes mesmo do gol de Pedro. Bruno Henrique entrou porque Jardim entendia que suas características poderiam ser importantes nos duelos físicos da reta final. "Eu tenho um carinho especial por ele, mas estou ali para tomar as decisões e achei que era o momento de escolhermos o Bruno para os duelos", explicou.

Jardim também brincou ao falar do abraço que trocou com o camisa 9 e aproveitou para minimizar a repercussão do episódio. "Ele sabe o quanto eu gosto dele e o abraço eu nem sei se fui eu que dei... Ainda estou com dor nas costas pelo abraço dele", disse, aos risos, antes de completar: "Aqui no Flamengo qualquer coisa é caso."

A situação ganhou ainda mais repercussão porque Pedro havia acabado de encerrar um período de cinco partidas sem balançar as redes. Apesar das oportunidades desperdiçadas pela equipe, Jardim evitou responsabilizar individualmente seus atacantes e ressaltou que sua preocupação está em fazer o Flamengo continuar produzindo chances. "Qualquer treinador quer uma equipe mais eficaz, mas minha linha de trabalho é a criação. Depois disso vai dos jogadores", analisou.

A vitória manteve o Flamengo isolado na liderança do Campeonato Brasileiro, agora com 60 pontos e três de vantagem sobre o Palmeiras. Jardim considerou o resultado justo e destacou a capacidade do elenco de responder à sequência pesada de partidas.

Para o treinador, mesmo com a pressão do Bragantino nos minutos finais, o planejamento funcionou: "Conseguimos executar o plano perfeito de ter uma equipe fresca."

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