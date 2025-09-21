Internacional perde pênalti no último lance e Grêmio vence Gre-Nal do 'desespero'

O Gre-Nal de número 448 da história foi de tirar o fôlego. Com direito a cinco gols, virada e pênalti perdido no último lance que poderia ter marcado o hat-trick de Alan Patrick, o Grêmio venceu o Internacional, pelo placar de 3 a 2, na casa do rival, no Beira-Rio, na tarde deste domingo, em jogo válido pela 24ª rodada do Brasileirão.

Com a vitória, o Grêmio quebrou um jejum de dois anos e meio em vencer o rival, em um total de oito jogos. Além disso, diminuiu a diferença no retrospecto geral do clássico. Em 448 jogos, o Internacional venceu 165 e o Grêmio 142, além de 141 empates. O time tricolor marcou 561 gols, enquanto o Inter fez 611.

Na tabela de classificação, o Grêmio voltou a vencer após três jogos de jejum e agora aparece na 12ª colocação com 28 pontos. O Internacional, que conheceu a sua segunda derrota seguida, vem logo abaixo, em 13º com 27.

Cm dois times desesperados pelo triunfo, o primeiro tempo foi de pura emoção no estádio Beira-Rio, como um clássico Gre-Nal merece. O Internacional abriu o placar logo aos 20 minutos, em uma cobrança de pênalti marcada com auxílio do VAR. Alan Patrick foi para a cobrança e não desperdiçou.

O Grêmio empatou oito minutos depois, com Carlos Vinícius. O atacante aproveitou um cruzamento de William pelo lado direito e testou para o fundo da rede. O Internacional, porém, voltou a ficar na frente do placar ainda no primeiro tempo, aos 50 minutos, em mais um pênalti confirmado pelo VAR. Alan Patrick, de novo, mandou no cantinho.

Mas no apagar das luzes, o Grêmio deixou tudo igual novamente. Desta vez, em mais uma bola alçada na área em uma cobrança de escanteio, André Henrique marcou, também de cabeça.

Na volta para o segundo tempo, tudo mudou e o Grêmio conseguiu pular na frente do placar pela primeira vez. Aos 16 minutos, em um contra-ataque rápido, André Henrique tocou para Alysson, que ganhou de Juninho e avançou em velocidade, para bater na saída do goleiro Rochet, que nada pôde fazer.

Quando parecia que o Grêmio sairia vitorioso, o Internacional teve a chance de deixar tudo igual no placar no último lance. Em mais um pênalti, Alan Patrick teve a chance de alcançar o hat-trcik na partida e empatar, mas acabou mandando na trave. Após o apito final houve ainda confusão entre os jogadores, mas aliviada rapidamente.

Os dois times voltam a campo pelo Brasileirão no próximo fim de semana para a disputa da 25ª rodada. No sábado, o Internacional visita o Juventude, no estádio Alfredo Jaconi, às 18h30. Já no domingo, o Grêmio recebe o Vitória, na Arena Grêmio, às 11h.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 2 X 3 GRÊMIO

INTERNACIONAL - Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Alan Rodríguez (Bruno Henrique, depois Richard Mathias), Richard (Luis Otávio), Bruno Tabata (Óscar Romero) e Alan Patrick; Carbonero e Borré. Técnico: Roger Machado.

GRÊMIO - Tiago Volpi; Marcos Rocha, Noriega, Wagner Leonardo e Marlon; Cuéllar (Dodi), Arthur Melo, Edenilson (Cristaldo) e Willian (Alysson); Pavón (Cristian Olivera) e Carlos Vinicius (André).. Técnico: Mano Menezes.

GOLS - Alan Patrick, aos 20 e aos 50, Carlos Vinícius, aos 28 e André, aos 52 minutos do primeiro tempo; Alysson, aos 16 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Aguirre, Juninho e Bernabéi (Internacional); Marlon (Grêmio).

CARTÕES VERMELHOS - Bernabéi e Arthur Melo.

ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (RJ).

PÚBLICO - 28.176 torcedores.

RENDA - R$ 881.513,00.

LOCAL - Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).