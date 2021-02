Inquérito revela que Marcinho bebeu 5 chopes antes de atropelamento

O delegado Alan Luxardo, da 42ª DP, no Recreio dos Bandeirantes, enviou o inquérito do caso envolvendo o jogador Marcinho ao Ministério Público, nesta terça-feira, após a conclusão das investigações. De acordo com as buscas dos agentes, o ex-lateral-direito do Botafogo teria bebido cinco chopes no dia do atropelamento e estaria dirigindo o carro em alta velocidade. Marcinho será indiciado.+ Glorioso busca arrancada: veja a tabela de classificação da Série A do Brasileirão e simule os próximos jogos do seu time

Segundo as informações do Uol, Marcinho será indiciado por duplo homicídio culposo (quando não há a intenção de matar). O jogador, que atualmente está sem clube, atropelou duas pessoas - Alexandre Silva de Lima, que morreu no local, e Maria Cristina José Soares, falecida sete dias após o acidente por complicações do atropelamento - e ter fugido sem prestar socorro. O caso contra o casal aconteceu na Avenida Lúcio Costa, no bairro do Recreio, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. CINCO CHOPESA situação envolvendo Marcinho, de 24 anos, ocorreu no dia 30 de dezembro. Pouco antes, entre 11h e 13h30min, o ex-Glorioso estava com conhecidos no restaurante Rei do Bacalhau. As câmeras revelam que ele ingeriu cinco chopes e uma garrafa de água. O acidente chegou a ser comparado por torcedores com outro crime envolvendo jogador de futebol famoso.

Contudo, como o atropelamento foi por volta de 20h30min, está afastada a possibilidade que ele estaria sob efeito de álcool. O documento entregue pelo delegado ainda reforça que Marcinho dificultou as investigações ao fugir do local e ser convocado para depor dois dias. Em entrevista à Globo, em janeiro, o lateral contou que estava no restaurante com amigos, mas negou que tivesse ingerido álcool.ALÉM DA VELOCIDADEA perícia aponta que Marcinho estava entre 86 Km/h e 110 Km/h, totalizando uma média de 98 Km/h. A velocidade máxima permitida na região é de 70 Km/h. O inquérito ainda reforça que o atleta mora próximo ao local, o que afastaria dúvidas sobre o limite. ​​O contrato de Marcinho com o Botafogo chegou ao fim pouco antes da virada do ano de 2020 para 2021. Ele, que chegou a jogar pela Seleção em 2019, foi cobiçado pelo Corinthians. Cria da base do Alvinegro carioca, ele soma 70 jogos com o time de General Severiano, onde ainda marcou dois gols e fez nove assistências.