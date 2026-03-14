Gui Santos alcança 100 bolas de três na NBA em derrota dos Warriors para o Timberwolves Desde o início do ano, Gui passou a receber mais minutos em quadra e ganhou espaço na rotação dos Warriors Estadão Conteúdo 14.03.26 10h02 O brasileiro Gui Santos atingiu mais uma marca na NBA nesta sexta-feira (13). Mesmo na derrota do Golden State Warriors para o Minnesota Timberwolves por 127 a 117, no Chase Center, em São Francisco, o ala chegou às 100 cestas de três pontos na liga. Na partida, ele anotou 17 pontos, sendo nove deles em arremessos do perímetro. A marca chega em um momento de maior protagonismo do brasileiro na franquia californiana. Desde o início do ano, Gui passou a receber mais minutos em quadra e ganhou espaço na rotação dos Warriors, chegando a iniciar várias partidas como titular. O bom momento também foi reconhecido pela equipe, que recentemente acertou com o jogador uma extensão contratual de três anos no valor de 15 milhões de dólares. Apesar do feito, o Golden State não conseguiu evitar a derrota diante do Minnesota. O grande nome da partida foi Anthony Edwards, que liderou os Timberwolves com 42 pontos, além de oito rebotes e cinco assistências. Pelos Warriors, o destaque ofensivo foi Brandin Podziemski, com 25 pontos. Com o resultado, o Golden State segue na nona posição da Conferência Oeste, com 32 vitórias, enquanto o Minnesota aparece na sexta colocação, somando 41 triunfos na temporada. A rodada da NBA também teve outros resultados importantes. Líder da Conferência Leste, o Detroit Pistons venceu o Memphis Grizzlies por 126 a 110, com grande atuação de Jalen Duren, que registrou 30 pontos e 13 rebotes. O time de Detroit chegou a 48 vitórias, enquanto o Memphis ocupa apenas a 11ª posição do Oeste, com 23 triunfos. Outro destaque foi o triunfo do Cleveland Cavaliers, que superou o Dallas Mavericks por 138 a 105. A equipe de Cleveland ocupa atualmente a quarta posição do Leste, com 41 vitórias, enquanto o Dallas aparece apenas em 12º no Oeste, com 22 resultados positivos na temporada. Confira os resultados dos jogos desta sexta-feira da NBA Detroit Pistons 126 x 110 Memphis Grizzlies Indiana Pacers 92 x 101 New York Knicks Toronto Raptors 122 x 115 Phoenix Suns Dallas Mavericks 105 x 138 Cleveland Cavaliers Houston Rockets 107 x 105 New Orleans Pelicans Golden State Warriors 117 x 127 Minnesota Timberwolves Portland Trail Blazers 124 x 114 Utah Jazz Los Angeles Clippers 119 x 108 Chicago Bulls Acompanhe as partidas da NBA deste sábado Philadelphia 76ers x Brooklyn Nets Atlanta Hawks x Milwaukee Bucks San Antonio Spurs x Charlotte Hornets Boston Celtics x Washington Wizards Miami Heat x Orlando Magic Los Angeles Lakers x Denver Nuggets Los Angeles Clippers x Sacramento Kings Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave basquete NBA Golden State Warriors Gui Santos COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Histórico de Paysandu x Portuguesa possui goleada de 6, jogos na Série A e equilíbrio; veja números Papão e Leão jogam pela 4ª fase da Copa do Brasil e decidem quem vai garantir R$2 milhões de premiação 13.03.26 13h46 mais esportes Deiveson Figueiredo enfrenta chinês na luta principal do UFC Macau Paraense tenta se recuperar da derrota que sofreu na última luta para voltar a ter chances de disputar o cinturão do peso-galo 13.03.26 10h07 futebol Após derrota, Remo fecha rodada na zona de rebaixamento; confira Time azulino perdeu para o Fluminense em casa e segue com três pontos na tabela 13.03.26 9h35 Futebol Paysandu só terá mais dois jogos nesse mês de março; veja quais são Papão terá folgas no calendário, já que o Parazão teve fim e Série C inicia somente em abril 12.03.26 17h58 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu só terá mais dois jogos nesse mês de março; veja quais são Papão terá folgas no calendário, já que o Parazão teve fim e Série C inicia somente em abril 12.03.26 17h58 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (14/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Bundesliga, Campeonato Espanhol e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 14.03.26 7h00 FUTEBOL Histórico de Paysandu x Portuguesa possui goleada de 6, jogos na Série A e equilíbrio; veja números Papão e Leão jogam pela 4ª fase da Copa do Brasil e decidem quem vai garantir R$2 milhões de premiação 13.03.26 13h46 F1: Russell vence sprint com batalha de Ferraris no GP da China; Bortoleto é 13º 14.03.26 1h22