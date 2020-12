Goleiro do sub-20 assina primeiro contrato profissional com o Santos

O goleiro do sub-20, Breno Sossai, assinou o primeiro contrato profissional com o Santos. O atual vínculo é válido até dezembro de 2022, com renovação automática de mais dois anos.

Breno, de 19 anos, já havia assinado o primeiro contrato de formação com o Santos em 2018. Ele defende o Alvinegro desde 2010.

Na última segunda-feira, o também goleiro Matheus Saldanha também formalizou o novo contrato com o Peixe até o fim do ano que vem. Os bons treinamentos fizeram a diretoria assinar com o defensor.

Nesta temporada, Breno Sossai tem 15 gols sofridos em 12 partidas entre Paulistão e Brasileirão sub-20. Ele também disputou a Copa São de Futebol Júnior.