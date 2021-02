Gabriel Barbosa, do Flamengo, vence o prêmio Craque da Galera do Brasileirão 2020

Gabriel Barbosa, do Flamengo, venceu o prêmio "Craque da Galera" do Campeonato Brasileiro de 2020. A votação online, promovida pela CBF, foi encerrada neste domingo, e o camisa 9 rubro-negro recebeu 53% dos votos. A entrega do troféu da premiação ao atacante será feita na cerimônia organizada pela entidade após o fim da competição.

+ Gols, passes, posse de bola, desarmes, faltas e mais: a “decisão” entre Flamengo e Inter em números

O segundo colocado da eleição foi o atacante Luciano, do São Paulo, com 27%, enquanto Marinho, do Santos, ficou em terceiro com 6%. Luccas Claro (5%), do Fluminense, e Patrick (3%), do Internacional, completaram o Top 5.

Ao lado de Pedro, Gabriel Barbosa é o artilheiro do Flamengo no Brasileirão com 13 gols. O camisa 9 ainda contribuiu com cinco assistências, sendo o jogador rubro-negro que mais participou diretamente de gols no campeonato.

A Nação mostrou sua força pela segunda temporada consecutiva. Na edição de 2019, ano em que o Flamengo conquistou o Brasileirão sob comando do técnico Jorge Jesus, o meia Everton Ribeiro foi eleito o Craque da Galera.

+ Quem leva a taça? Simule os resultados da reta final do Brasileirão

O título desta temporada ainda está em disputa. Vice-líder com 68 pontos, o Flamengo recebe o Internacional - líder com 69 - neste domingo, às 16h, no Maracanã. O LANCE! transmite a partida em Tempo Real.