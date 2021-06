Weverton e esposa perdem filha durante a gravidez: 'Infelizmente não evoluiu'

Nesta quinta-feira, Weverton, goleiro do Palmeiras, anunciou nas redes sociais a perda da filha Valentina, que estava em gestação. Em maio, o atleta revelou que seria pai pela segunda vez com a esposa Jaqueline Maoski. Em seus perfis, o casal lamentou o ocorrido e agradeceu o apoio recebido.+ Confira a classificação do Campeonato Brasileiro 2021!

- Agradecemos a todos o imenso carinho que recebemos quando anunciamos a gravidez. Infelizmente a gestação, que nos alegrou e compartilhamos com vocês, não evoluiu - escreveu Weverton.

Em seguida, ele demonstra sua fé para dar a volta por cima.

- Estamos bem e confiantes nos planos de Deus e, em breve, ele mandará mais essa benção para nossa vida - concluiu o goleiro.

Weverton usou as redes sociais para comunicar a perda da filha Valentina (Reprodução: Instagram)