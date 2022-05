Volante ex-Remo confunde pergunta em entrevista e fala viraliza na internet; vídeo

Cruzeiro e Sampaio Correa jogaram neste domingo, pela oitava rodada da Série B. O time mineiro luta para manter a liderança isolada da competição e consegue a vitória por 2 a 0, ampliando a vantagem da Raposa sobre os demais concorrentes, mas o que mais chamou a atenção durante a partida, foi a entrevista do meia Neto Moura, que recebeu uma pergunta e respondeu com outra, para o espanto de todos que assistiam o momento.

A atuação do goleiro Luiz Daniel tinha sido observada por todos, e ao final do primeiro tempo um repórter fez um comentário sobre a atuação do arqueiro do Sampaio. Neto emendou dizendo que a festa da torcida estava demais e que era um 'fenômeno', saindo em seguida para o túnel de acesso aos vestiários. O repórter ficou sem entender, sorriu e continuou a transmissão.

