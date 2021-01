Volante ex-Manaus é contratado pelo Castanhal para a temporada 2021

O Castanhal contratou o volante/zagueiro Derlan para a temporada 2021. O jogador é conhecido da torcida do Japiim da Estrada, onde jogou em 2012 e 2018. Nascido em Castanhal, Derlan tem 31 anos.

Ele jogou a temporada 2020 no Manaus-AM, onde disputou a Série C, a Copa do Brasil e o Campeonato Amazonense. Foram 19 partidas. Derlan também jogou no Moto Clube, na Série D, fazendo dois jogos.

O volante, que também atua como zagueiro, também fez parte do elenco do time amazonense que conseguiu o acesso da Série D para a C em 2019.

O Castanhal é comandado por Arthur Oliveira e vai disputar o Campeonato Paraense e a Série D 2021.

FICHA TÉCNICA

Nome completo: Wanderlan wallacy das neves Silva

Idade: 31 anos

Posição: Volante

Histórico recente: Manaus FC-AM (acesso à série C) e Moto Club-MA.

Características: Forte marcação, desarme, saída de jogo, posicionamento.