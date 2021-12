Vinicius Jr assiste jogo da NBA e recebe homenagem do Miami Heat

O atacante brasileiro Vinicius Jr, do Real Madrid, está aproveitando a folga de fim de ano em Miami, nos Estados Unidos, onde assistiu a vitória do Miami Heat - time do seu amigo Jimmy Butler - contra o Detroit Pistons, por 115 a 112, na noite desta quinta-feira.

O 'Malvadeza', como é carinhosamente chamado pelos fãs que admiram o estilo do jogo do astro do Real Madrid, concedeu entrevista no intervalo do jogo e foi homenageado pelo Miami Heat com uma camisa personalizada.

- Primeiro jogo que venho assistir em Miami e estou encantado com essa atmosfera. Sou muito próximo ao Jimmy (Butler) e acho que ele é o grande jogador da atualidade - disse ele, que não escondeu a idolatria ao astro de outra franquia da NBA.

- Sempre fui fã do LeBron como jogador e como pessoa e ele segue sendo meu grande ídolo na NBA - completou.

O brasileiro ainda foi questionado sobre quem seria o 'Vini Jr da NBA' e lembrou de um astro que fez história no Real Madrid ao ser o mais jovem jogador da história do clube ao estrear no basquete profissional, em 2015, aos 16 anos: Luka Doncic, o esloveno que defende o Dallas Maverick.

- Luka Doncic, que é cria do Real Madrid. Ele é jovem e muito habilidoso - afirmou.

Vinicius terá poucos dias para aproveitar o folgão de fim de ano. No dia 2 de janeiro ele já entra em campo novamente contra o Getafe, em jogo válido pelo campeonato espanhol.