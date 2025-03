Vila Nova x Rio Branco: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13/03) pela Copa do Brasil

Vila Nova x Rio Branco-VN disputam hoje, quinta-feira (13/03), a segunda rodada da Copa do Brasil. O jogo começa às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO). Confira onde assistir e escalações:

Onde assistir Vila Nova x Rio Branco VN ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na primeira rodada, o Vila Nova superou o Inter de Limeira nos pênaltis, após empate sem gols. Já o Rio Branco superou o Amazonas, também nos pênaltis e após empate sem gols.

Vila Nova x Rio Branco VN: prováveis escalações

Vila Nova: Halls; Igor Inocêncio, Tiago Pagnussat, Bernardo Schappo e Willian Formiga; João Vieira, Arilson e Diego Torres; Júnior Todinho, Gabriel Poveda e Vinícius Paiva. Técnico: Rafael Lacerda.

Rio Branco-VN: Pezão; Betão, Ruan, Roberto e Berriel; Dênis Pedra, Renato, Canário e Marcudinho; Major e Patrick. Técnico: Leomir Constâncio.

FICHA TÉCNICA

Vila Nova x Rio Branco de Venda Nova

Copa do Brasil

Local: Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO)

Data/Horário: 13 de março de 2025, 21h30