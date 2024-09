Vila Nova x Botafogo SP: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (28/09) pela Série B

Vila Nova x Botafogo SP disputam hoje, sábado (28/09), a 29° rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O jogo acontecerá às 17h (horário de Brasília), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Vila Nova x Botafogo-SP ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Band, pelo Premiere e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Vila Nova acumula pela Série B do Brasileirão 45 pontos, 13 vitórias, 6 empates, 9 derrotas, 33 gols marcados e 36 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias e 3 derrotas nas últimas rodadas.

Já Botafogo SP soma 31 pontos, 7 vitórias, 10 empates, 10 derrotas, 24 gols marcados e 35 gols sofridos. A equipe registrou 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas em suas últimas partidas.

Vila Nova x Botafogo-SP: prováveis escalações

Vila Nova: Dênis Júnior; Elias, Ralf, Jemmes e Eric Davis; Arilson, Cristiano e Igor Henrique; Júnior Todinho, Henrique Almeida e Alesson.

Botafogo: João Carlos; Wallison, Raphael e Bernardo Schappo; Emerson Ramon, Sabit, João Costa e Patrick Brey; Victor Andrade, Alexandre Jesus e Douglas Baggio.

FICHA TÉCNICA

Vila Nova x Botafogo SP

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO)

Data/Horário: 28 de setembro de 2024, 17h