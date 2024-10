Vila Nova x Amazonas: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (22/10) pela Série B

Vila Nova x Amazonas disputam hoje, terça-feira (22/10), pela 33° rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O jogo inicia às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Vila Nova x Amazonas ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Vila Nova acumula na Série B 49 pontos, 14 vitórias, 7 empates, 11 derrotas, 35 gols marcados e 41 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas.

Já o Amazonas soma 45 pontos, 12 vitórias, 9 empates, 10 derrotas, 29 gols marcados e 30 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias e 3 derrotas nas últimas rodadas da Série B.

Vila Nova x Amazonas: prováveis escalações

Vila Nova: Dênis Júnior; Elias, Dankler, Jemmes e Rhuan; Ralf, Cristiano e Igor Henrique; Gabriel Silva (Arilson), Henrique Almeida e Alesson. Técnico: Thiago Carvalho.

Amazonas: Marcão; Cametá (Cocote), Mirandinha, Alvariño e Fabiano (Sidcley); Barros, Jorge Jiménez (Erick Varão) e Diego Torres (Rafael Tavares); Ênio (Sousa), Sassá e Matheus Serafim. Técnico: Rafael Lacerda.

FICHA TÉCNICA

Vila Nova x Amazonas

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO)

Data/Horário: 22 de outubro de 2024, 21h30